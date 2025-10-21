Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что отопление включат по всей Украине в течение 10 дней, что должно привести к снижению потребления электроэнергии. Это связано с тем, что резкое снижение температуры привело к увеличению потребления электроэнергии более чем на 20% с начала месяца.
Отопление, как ожидается, будет включено по всей Украине в течение 10 дней, и это должно привести к снижению потребления электроэнергии. Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.
Зайченко сообщил, что резкое снижение температуры привело к увеличению потребления электроэнергии более чем на 20% с начала месяца.
Мы надеемся, что в ближайшее время, в течение 10 дней, теплоснабжение будет обеспечено по всей территории Украины, и это приведет к снижению потребления электроэнергии. Потому что сейчас многие потребители греются за счет кондиционеров, обогревателей
13 октября в правительстве сообщали, что отопительный сезон в Украине начинается в плановом режиме. 15 октября Кабмин призвал местные громады не начинать отопительный сезон заблаговременно, "действовать взвешенно и экономно" и беречь ресурсы.
В Киеве отопительный сезон начался 14 октября - но сначала для учреждений социальной сферы. Жилые дома, как сообщалось, будут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8 градусов и будет такой в течение трех суток при сохранении тенденции к похолоданию. В прошлом году в Киеве отопительный сезон для жилого фонда начался 30 октября.
Заместитель главы наблюдательного совета "Нафтогаз" Наталья Бойко сообщала ранее, что этот отопительный сезон будет сложным, поэтому украинцам стоит пересмотреть свои бытовые привычки.
