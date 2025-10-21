Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что отопление включат по всей Украине в течение 10 дней, что должно привести к снижению потребления электроэнергии. Это связано с тем, что резкое снижение температуры привело к увеличению потребления электроэнергии более чем на 20% с начала месяца.