$41.760.03
48.660.10
ukenru
07:53 • 2622 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32 • 5308 просмотра
РФ снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
06:03 • 15771 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
05:35 • 16854 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
05:00 • 14864 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 27308 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
20 октября, 14:23 • 47903 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 39200 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 47642 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 87048 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.6м/с
79%
751мм
Популярные новости
ростовскую область рф массированно атаковали беспилотники: пропал свет, есть раненые (видео)PhotoVideo20 октября, 23:40 • 15292 просмотра
В Киеве и областях второй раз за ночь объявили тревогу21 октября, 01:14 • 18700 просмотра
Испания передаст Украине 70 генераторов для укрепления энергосистемыVideo21 октября, 01:40 • 3874 просмотра
Китайская Unitree Robotics представила нового бионического гуманоидного роботаPhotoVideo21 октября, 02:37 • 8626 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 9370 просмотра
публикации
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto07:50 • 3550 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202606:03 • 15780 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 29793 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 87054 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 58026 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Блогеры
Руслан Стефанчук
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Белый дом
Китай
Реклама
УНН Lite
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 9500 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 18374 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 74896 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 69835 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 89671 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
Financial Times
Фильм

Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков

Киев • УНН

 • 2634 просмотра

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что отопление включат по всей Украине в течение 10 дней, что должно привести к снижению потребления электроэнергии. Это связано с тем, что резкое снижение температуры привело к увеличению потребления электроэнергии более чем на 20% с начала месяца.

Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков

Отопление, как ожидается, будет включено по всей Украине в течение 10 дней, и это должно привести к снижению потребления электроэнергии. Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.

Детали

Зайченко сообщил, что резкое снижение температуры привело к увеличению потребления электроэнергии более чем на 20% с начала месяца.  

Мы надеемся, что в ближайшее время, в течение 10 дней, теплоснабжение будет обеспечено по всей территории Украины, и это приведет к снижению потребления электроэнергии. Потому что сейчас многие потребители греются за счет кондиционеров, обогревателей

- рассказал Зайченко.

РФ снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света21.10.25, 10:32 • 5336 просмотров

Дополнение

13 октября в правительстве сообщали, что отопительный сезон в Украине начинается в плановом режиме. 15 октября Кабмин призвал местные громады не начинать отопительный сезон заблаговременно, "действовать взвешенно и экономно" и беречь ресурсы.

В Киеве отопительный сезон начался 14 октября - но сначала для учреждений социальной сферы. Жилые дома, как сообщалось, будут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8 градусов и будет такой в течение трех суток при сохранении тенденции к похолоданию. В прошлом году в Киеве отопительный сезон для жилого фонда начался 30 октября.

Заместитель главы наблюдательного совета "Нафтогаз" Наталья Бойко сообщала ранее, что этот отопительный сезон будет сложным, поэтому украинцам стоит пересмотреть свои бытовые привычки.

Как Украина будет преодолевать угрозы возможного дефицита газа - ответ Президента20.10.25, 13:03 • 2836 просмотров

Анна Мурашко

ОбществоЭкономика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Нафтогаз
Укрэнерго
Украина
Киев