Опалювальний сезон у дитсадках, школах та лікарнях: у Мінрозвитку кажуть, до 40% подали тепло
Опалювальний сезон розпочався для об'єктів соціальної сфери, де понад 40% дитсадків, шкіл та лікарень вже отримують тепло. Місцева влада індивідуально приймає рішення про початок опалювального сезону в громадах.
Опалювальний сезон у закладах соціальної сфери, у тому числі дитсадках, школах та лікарнях, уже розпочався - до 40% подали тепло, повідомив в ефірі телемарафону у вівторок заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук, пише УНН.
Опалювальний сезон, я хочу сказати, що він вже почався для об'єктів соціальної сфери. У нас більше ніж 40% садочки, школи, лікарні - у цьому пріоритет, і за рішенням місцевої влади тепло до цих критично важливих об'єктів вже подається
З його слів, "на сьогодні органами місцевого самоврядування в кожній громаді індивідуально окремо, в залежності від поточних погодних умов, місцева влада приймає рішення про початок опалювального сезону".
Нагадаємо
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що, як він сподівається, опалення увімкнуть по всій Україні протягом 10 днів, що має призвести до зниження споживання електроенергії.