Опалювальний сезон у дитсадках, школах та лікарнях: у Мінрозвитку кажуть, до 40% подали тепло

12:57 • 2324 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
11:39 • 9648 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 14875 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 17577 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 17650 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 17889 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 16477 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
21 жовтня, 07:32 • 15103 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
21 жовтня, 06:03 • 31580 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 20623 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
Україну 21 жовтня накриє холодний атмосферний фронт: де очікувати дощі та заморозки
21 жовтня, 03:36 • 12185 перегляди
Повний блекаут у Чернігові після атаки рф: водоканал пояснив, де брати воду
21 жовтня, 03:55 • 9462 перегляди
рф уночі атакувала Україну балістикою, 58 з 98 ворожих дронів знешкоджено
21 жовтня, 05:40 • 7218 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail
21 жовтня, 05:58 • 25258 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнім
07:50 • 24480 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнім
07:50 • 24840 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
21 жовтня, 06:03 • 31580 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбасками
20 жовтня, 15:48 • 39335 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:22 • 96468 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війну
20 жовтня, 08:14 • 68032 перегляди
Дональд Трамп
Андрій Білоус
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Джорджа Мелоні
Україна
Угорщина
Будапешт
Сполучені Штати Америки
Університет культури
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix
12:00 • 3688 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail
21 жовтня, 05:58 • 25557 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть Бекхем
20 жовтня, 15:55 • 23150 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується
19 жовтня, 04:31 • 79442 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили
18 жовтня, 06:19 • 74043 перегляди
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Фільм
Financial Times

Опалювальний сезон у дитсадках, школах та лікарнях: у Мінрозвитку кажуть, до 40% подали тепло

Київ • УНН

 • 738 перегляди

Опалювальний сезон розпочався для об'єктів соціальної сфери, де понад 40% дитсадків, шкіл та лікарень вже отримують тепло. Місцева влада індивідуально приймає рішення про початок опалювального сезону в громадах.

Опалювальний сезон у дитсадках, школах та лікарнях: у Мінрозвитку кажуть, до 40% подали тепло

Опалювальний сезон у закладах соціальної сфери, у тому числі дитсадках, школах та лікарнях, уже розпочався - до 40% подали тепло, повідомив в ефірі телемарафону у вівторок заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук, пише УНН.

Опалювальний сезон, я хочу сказати, що він вже почався для об'єктів соціальної сфери. У нас більше ніж 40% садочки, школи, лікарні - у цьому пріоритет, і за рішенням місцевої влади тепло до цих критично важливих об'єктів вже подається

- вказав Ковальчук.

З його слів, "на сьогодні органами місцевого самоврядування в кожній громаді індивідуально окремо, в залежності від поточних погодних умов, місцева влада приймає рішення про початок опалювального сезону".

Нагадаємо

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що, як він сподівається, опалення увімкнуть по всій Україні протягом 10 днів, що має призвести до зниження споживання електроенергії. 

Юлія Шрамко

