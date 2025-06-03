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В центре Сум враг попал в автомобили: есть погибший и много раненых

Киев • УНН

 • 88 просмотра

В результате обстрела в центре Сум повреждены автомобили, есть информация о пострадавших. Тип оружия и последствия атаки выясняются.

В центре Сум враг попал в автомобили: есть погибший и много раненых

Центр Сум подвергся вражеской атаке, погиб один человек, много раненых, сообщили во вторник в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Враг попал в автомобили в центре Сум. Предварительно, есть пострадавшие. На месте попадания дотла сгорели два автомобиля

- сообщили сначала в ОВА.

По данным ОВА, тип оружия устанавливается, последствия атаки выясняются. 

К сожалению, в результате вражеского удара в центре Сум погиб один человек. Много раненых. Людей доставляют в медицинские учреждения областного центра

- указали впоследствии в ОВА.

Сумщина ночью подверглась дроновому удару рф: детали03.06.25, 09:14 • 884 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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