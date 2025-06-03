В центре Сум враг попал в автомобили: есть погибший и много раненых
Киев • УНН
В результате обстрела в центре Сум повреждены автомобили, есть информация о пострадавших. Тип оружия и последствия атаки выясняются.
Центр Сум подвергся вражеской атаке, погиб один человек, много раненых, сообщили во вторник в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Враг попал в автомобили в центре Сум. Предварительно, есть пострадавшие. На месте попадания дотла сгорели два автомобиля
По данным ОВА, тип оружия устанавливается, последствия атаки выясняются.
К сожалению, в результате вражеского удара в центре Сум погиб один человек. Много раненых. Людей доставляют в медицинские учреждения областного центра
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