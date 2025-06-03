В результате атаки рф по Сумам два человека погибли, десятки пострадавших

Сумы под новым ударом захватчиков. В настоящее время известно о последствиях террора: два человека погибли, есть раненые и среди них - в тяжелом состоянии. Повреждены медицинское учреждение, автомобили и дома. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

Около 20 человек пострадали в результате вражеской атаки в Сумах. Среди раненых есть 17-летний ребенок. Также есть люди в тяжелом состоянии. Два человека, к сожалению, погибли.