В результате атаки рф по Сумам два человека погибли, десятки пострадавших
Киев • УНН
Сегодня утром россияне обстреляли Сумы из РСЗО, попали в автомобили и дома. Два человека погибли, около 20 получили ранения, среди них есть 17-летний ребенок.
Сумы под новым ударом захватчиков. В настоящее время известно о последствиях террора: два человека погибли, есть раненые и среди них - в тяжелом состоянии. Повреждены медицинское учреждение, автомобили и дома. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.
Детали
Около 20 человек пострадали в результате вражеской атаки в Сумах. Среди раненых есть 17-летний ребенок. Также есть люди в тяжелом состоянии. Два человека, к сожалению, погибли.
По официальным данным, около 9 утра по городу попали из РСЗО дальнего действия.
В областном центре сегодня было 5 попаданий. В результате попаданий повреждены медицинское учреждение, автомобили и дома.
Напомним
Ночью враг ударил по Шосткинской громаде, вероятно БпЛА, повреждены дома. За сутки 4 человека ранены в результате обстрелов.