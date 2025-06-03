Зеленський про удар рф по Сумах з РСЗВ: очевидно, без рішучих кроків США, Європи і світу путін не погодиться навіть на припинення вогню

$41.620.09
47.500.43
ukenru
Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру
Ексклюзив
08:15 • 5196 перегляди

Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру

Ексклюзив
07:51 • 18331 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива

Ексклюзив
06:00 • 16282 перегляди

Вибори у Південній Кореї: чи зміниться підтримка України після результатів

2 червня, 18:59 • 63413 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

2 червня, 14:39 • 79408 перегляди

Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

2 червня, 14:21 • 104447 перегляди

Україна запропонувала росії нову зустріч до кінця червня

2 червня, 13:07 • 113919 перегляди

Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак

2 червня, 11:49 • 196132 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

Ексклюзив
2 червня, 06:01 • 168585 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 164181 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2.7м/с
49%
749мм
Популярнi новини

На моторному заводі в нижегородській області рф вибухнула фура: в мережі з'явилось відео

2 червня, 23:33 • 24356 перегляди

ISW: Відмова рф надати проєкт "меморандуму" до зустрічі у Стамбулі зірвала переговори

3 червня, 01:38 • 32074 перегляди

Привласнила понад 400 тисяч: на Дніпропетровщині судитимуть директорку навчального закладу

3 червня, 02:10 • 17425 перегляди

У Чернігові зросла кількість поранених внаслідок нічної атаки: подробиці від МВА

3 червня, 02:41 • 20428 перегляди

"Меморандум" про мир від рф: російські ЗМІ оприлюднили повний список "хотєлок" кремля

03:12 • 23732 перегляди
Публікації

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива
Ексклюзив

07:51 • 18323 перегляди

Сезонні овочі та фрукти, які дозрівають у червні та що з них приготувати

07:30 • 12541 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

2 червня, 18:59 • 63408 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

2 червня, 11:49 • 196131 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 353538 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кім

Рустем Умєров

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Стамбул

Суми

Чернігів

Реклама
УНН Lite

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

07:52 • 4460 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

07:15 • 9198 перегляди

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

06:54 • 8224 перегляди

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

2 червня, 07:53 • 136850 перегляди

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 142920 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Х-47М2 «Кинджал»

Ту-95

Туполєв Ту-22М

МіГ-31

Зеленський про удар рф по Сумах з РСЗВ: очевидно, без рішучих кроків США, Європи і світу путін не погодиться навіть на припинення вогню

Київ • УНН

 • 602 перегляди

Володимир Зеленський повідомив про обстріл Сум з РСЗВ, внаслідок чого є загиблі та поранені. Він наголосив, що без тиску світу путін не погодиться на припинення вогню.

Зеленський про удар рф по Сумах з РСЗВ: очевидно, без рішучих кроків США, Європи і світу путін не погодиться навіть на припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку на Суми, повідомивши, що ворог вдарив з РСЗВ, і вказавши, що очевидним є те, що без тиску світу, без рішучих кроків США, Європи та всіх у світі, хто має силу, "путін не погодиться навіть на припинення вогню", пише УНН.

Деталі

"росіяни по-звірячому вдарили по Сумах. Просто по місту, по звичайних вулицях – з реактивної артилерії. Абсолютно свідомий удар по цивільних. Зараз триває рятувальна операція. Багато поранених. Станом на цей час відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Усі служби задіяні, щоб допомогти всім постраждалим", - написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, відомо про "щонайменше один снаряд РСЗВ, що не розірвався". "Цей снаряд пробив стіну кімнати звичайної квартири на 9-му поверсі. Все, що треба знати про російське "бажання" закінчити цю війну", - зазначив Президент.

Очевидно, що без тиску світу, без рішучих кроків Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто має силу, путін не погодиться навіть на припинення вогню. Жодного дня росія не припиняє ударів по містах і селах України. Кожного дня ми втрачаємо своїх людей через російський терор. Щодня росія дає приводи для посилення санкцій проти неї та збільшення підтримки нашого захисту. І я дякую всім у світі, хто просуває саме такий порядок денний: санкції за агресію та вбивства людей, допомога захисту життя українців

- наголосив Зеленський.

У Сумах атака рф забрала життя вже 3 людей03.06.25, 11:00 • 1876 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Суми
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9