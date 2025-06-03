Зеленський про удар рф по Сумах з РСЗВ: очевидно, без рішучих кроків США, Європи і світу путін не погодиться навіть на припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку на Суми, повідомивши, що ворог вдарив з РСЗВ, і вказавши, що очевидним є те, що без тиску світу, без рішучих кроків США, Європи та всіх у світі, хто має силу, "путін не погодиться навіть на припинення вогню", пише УНН.

"росіяни по-звірячому вдарили по Сумах. Просто по місту, по звичайних вулицях – з реактивної артилерії. Абсолютно свідомий удар по цивільних. Зараз триває рятувальна операція. Багато поранених. Станом на цей час відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Усі служби задіяні, щоб допомогти всім постраждалим", - написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, відомо про "щонайменше один снаряд РСЗВ, що не розірвався". "Цей снаряд пробив стіну кімнати звичайної квартири на 9-му поверсі. Все, що треба знати про російське "бажання" закінчити цю війну", - зазначив Президент.

Очевидно, що без тиску світу, без рішучих кроків Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто має силу, путін не погодиться навіть на припинення вогню. Жодного дня росія не припиняє ударів по містах і селах України. Кожного дня ми втрачаємо своїх людей через російський терор. Щодня росія дає приводи для посилення санкцій проти неї та збільшення підтримки нашого захисту. І я дякую всім у світі, хто просуває саме такий порядок денний: санкції за агресію та вбивства людей, допомога захисту життя українців