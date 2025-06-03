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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 41014 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

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"росія знову вдається до звірств": посол ЄС відреагувала на удар рф по Сумах

Київ • УНН

 • 1186 перегляди

росія вдарила по середмістю Сум з РСЗВ з касетними боєприпасами, вбивши трьох людей, включаючи дітей. Це сталося після удару ЗСУ по військових об'єктах на території рф.

"росія знову вдається до звірств": посол ЄС відреагувала на удар рф по Сумах

росія знову вдається до звірств, масовано обстрілюючи українські міста з цивільними громадянами у відповідь на точну атаку України по військових об'єктах на території рф. Про це написала посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова у соцмережі Х, передає УНН

Сьогодні опівдні росія завдала удару по середмістю Сум із реактивної артилерії, оснащеної касетними боєприпасами. Загинули 3 людини, багато людей отримали тяжкі поранення, у тому числі, діти. У відповідь на точний український удар без жертв серед мирного населення росія знову вдається до звірства

- написала європейська дипломатка.

Деталі

3 червня росія вдарила по Сумах. Відомо про трьох загиблих. 25 людей звернулися за медичною допомогою, одна жінка померла в лікарні.

У Сумах та міській громаді 4 червня оголошено Днем жалоби за жертвами чергової атаки окупантів.

Лілія Набока

Лілія Набока

Війна
Європейський Союз
Україна
Суми
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