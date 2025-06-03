"росія знову вдається до звірств": посол ЄС відреагувала на удар рф по Сумах

росія знову вдається до звірств, масовано обстрілюючи українські міста з цивільними громадянами у відповідь на точну атаку України по військових об'єктах на території рф. Про це написала посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова у соцмережі Х, передає УНН.

Сьогодні опівдні росія завдала удару по середмістю Сум із реактивної артилерії, оснащеної касетними боєприпасами. Загинули 3 людини, багато людей отримали тяжкі поранення, у тому числі, діти. У відповідь на точний український удар без жертв серед мирного населення росія знову вдається до звірства - написала європейська дипломатка.

Деталі

3 червня росія вдарила по Сумах. Відомо про трьох загиблих. 25 людей звернулися за медичною допомогою, одна жінка померла в лікарні.

У Сумах та міській громаді 4 червня оголошено Днем жалоби за жертвами чергової атаки окупантів.