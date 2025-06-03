"россия снова прибегает к зверствам": посол ЕС отреагировала на удар рф по Сумам

$41.620.09
47.500.43
ukenru
От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира
11:55 • 26787 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

Эксклюзив
08:15 • 55246 просмотра

Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира

Эксклюзив
07:51 • 104406 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна

Эксклюзив
3 июня, 06:00 • 58138 просмотра

Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов

2 июня, 18:59 • 142576 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 14:39 • 110876 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

2 июня, 14:21 • 122477 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

2 июня, 13:07 • 124164 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

2 июня, 11:49 • 233653 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 169753 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
4м/с
43%
747мм
Популярные новости

"Меморандум" о мире от рф: российские СМИ обнародовали полный список "хотелок" кремля

3 июня, 03:12 • 63656 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 35886 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

07:15 • 43078 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

07:30 • 88419 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

07:52 • 28576 просмотра
публикации

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

12:52 • 7784 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

11:55 • 26787 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна
Эксклюзив

07:51 • 104406 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

07:30 • 88951 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 18:59 • 142576 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Юн Сок Ёль

Олег Кипер

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Стамбул

Одесса

Турция

Реклама
УНН Lite

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

12:52 • 7792 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

07:52 • 28971 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

07:15 • 43465 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 36255 просмотра

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 150359 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Тесла Модель Y

Нефть марки Brent

Северный поток

Калибр (семейство ракет)

"россия снова прибегает к зверствам": посол ЕС отреагировала на удар рф по Сумам

Киев • УНН

 • 686 просмотра

россия ударила по центру Сум из РСЗО с кассетными боеприпасами, убив трех человек, включая детей. Это произошло после удара ВСУ по военным объектам на территории рф.

"россия снова прибегает к зверствам": посол ЕС отреагировала на удар рф по Сумам

россия снова прибегает к зверствам, массированно обстреливая украинские города с гражданскими лицами в ответ на точную атаку Украины по военным объектам на территории рф. Об этом написала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в соцсети Х, передает УНН

Сегодня в полдень россия нанесла удар по центру Сум из реактивной артиллерии, оснащенной кассетными боеприпасами. Погибли 3 человека, многие люди получили тяжелые ранения, в том числе, дети. В ответ на точный украинский удар без жертв среди мирного населения россия снова прибегает к зверствам

- написала европейский дипломат.

Детали

3 июня россия ударила по Сумам. Известно о трех погибших. 25 человек обратились за медицинской помощью, одна женщина умерла в больнице.

В Сумах и городской общине 4 июня объявлено Днем траура по жертвам очередной атаки оккупантов.

Лилия Набока

Лилия Набока

Война
Европейский Союз
Украина
Сумы
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9