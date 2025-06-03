"россия снова прибегает к зверствам": посол ЕС отреагировала на удар рф по Сумам

россия снова прибегает к зверствам, массированно обстреливая украинские города с гражданскими лицами в ответ на точную атаку Украины по военным объектам на территории рф. Об этом написала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в соцсети Х, передает УНН.

Сегодня в полдень россия нанесла удар по центру Сум из реактивной артиллерии, оснащенной кассетными боеприпасами. Погибли 3 человека, многие люди получили тяжелые ранения, в том числе, дети. В ответ на точный украинский удар без жертв среди мирного населения россия снова прибегает к зверствам