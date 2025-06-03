"россия снова прибегает к зверствам": посол ЕС отреагировала на удар рф по Сумам
Киев • УНН
россия ударила по центру Сум из РСЗО с кассетными боеприпасами, убив трех человек, включая детей. Это произошло после удара ВСУ по военным объектам на территории рф.
россия снова прибегает к зверствам, массированно обстреливая украинские города с гражданскими лицами в ответ на точную атаку Украины по военным объектам на территории рф. Об этом написала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в соцсети Х, передает УНН.
Сегодня в полдень россия нанесла удар по центру Сум из реактивной артиллерии, оснащенной кассетными боеприпасами. Погибли 3 человека, многие люди получили тяжелые ранения, в том числе, дети. В ответ на точный украинский удар без жертв среди мирного населения россия снова прибегает к зверствам
Детали
3 июня россия ударила по Сумам. Известно о трех погибших. 25 человек обратились за медицинской помощью, одна женщина умерла в больнице.
В Сумах и городской общине 4 июня объявлено Днем траура по жертвам очередной атаки оккупантов.