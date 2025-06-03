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Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру
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08:15 • 22441 перегляди

Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру

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У Сумах після атаки рф уже 25 постраждалих, одна жінка померла у лікарні - МОЗ

Київ • УНН

 • 570 перегляди

Внаслідок російської атаки у Сумах 25 людей звернулися за медичною допомогою, одна жінка померла в лікарні. На лікуванні залишаються 24 пацієнти, серед яких троє дітей.

У Сумах після атаки рф уже 25 постраждалих, одна жінка померла у лікарні - МОЗ

У Сумах внаслідок атаки рф у медичні заклади для надання допомоги доставили 25 людей, 1 жінка померла в лікарні, повідомили у МОЗ України оновлену станом на 12:25 інформацію, пише УНН.

25 людей звернулися і доставлені у медзаклади для надання медичної допомоги, 1 жінка померла в лікарні

- повідомили у МОЗ у соцмережах.

На лікуванні, як вказано, залишається 24 пацієнтів, у тому числі троє дітей.

У стаціонарних відділеннях - 12 дорослих і троє дітей. "Восьмеро з поранених у важкому стані, і них троє - діти", - ідеться у повідомленні.

У Сумах оголосили жалобу за жертвами атаки рф03.06.25, 11:57 • 1360 переглядiв

Доповнення

У Сумській міськраді уточнили, що у зв’язку з трагедією, що сталася 3 червня 2025 року внаслідок ворожої атаки на місто Суми та призвела до загибелі людей, 3 та 4 червня оголошено Днями жалоби у Сумській міській територіальній громаді.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Суми
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