У Сумах після атаки рф уже 25 постраждалих, одна жінка померла у лікарні - МОЗ
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки у Сумах 25 людей звернулися за медичною допомогою, одна жінка померла в лікарні. На лікуванні залишаються 24 пацієнти, серед яких троє дітей.
У Сумах внаслідок атаки рф у медичні заклади для надання допомоги доставили 25 людей, 1 жінка померла в лікарні, повідомили у МОЗ України оновлену станом на 12:25 інформацію, пише УНН.
25 людей звернулися і доставлені у медзаклади для надання медичної допомоги, 1 жінка померла в лікарні
На лікуванні, як вказано, залишається 24 пацієнтів, у тому числі троє дітей.
У стаціонарних відділеннях - 12 дорослих і троє дітей. "Восьмеро з поранених у важкому стані, і них троє - діти", - ідеться у повідомленні.
У Сумах оголосили жалобу за жертвами атаки рф03.06.25, 11:57 • 1360 переглядiв
Доповнення
У Сумській міськраді уточнили, що у зв’язку з трагедією, що сталася 3 червня 2025 року внаслідок ворожої атаки на місто Суми та призвела до загибелі людей, 3 та 4 червня оголошено Днями жалоби у Сумській міській територіальній громаді.