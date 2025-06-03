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В Сумах после атаки рф уже 25 пострадавших, одна женщина умерла в больнице - Минздрав

Киев • УНН

 • 436 просмотра

В результате российской атаки в Сумах 25 человек обратились за медицинской помощью, одна женщина умерла в больнице. На лечении остаются 24 пациента, среди которых трое детей.

В Сумах после атаки рф уже 25 пострадавших, одна женщина умерла в больнице - Минздрав

В Сумах в результате атаки рф в медицинские учреждения для оказания помощи доставили 25 человек, 1 женщина умерла в больнице, сообщили в Минздраве Украины обновленную по состоянию на 12:25 информацию, пишет УНН.

25 человек обратились и доставлены в медучреждения для оказания медицинской помощи, 1 женщина умерла в больнице

- сообщили в Минздраве в соцсетях.

На лечении, как указано, остается 24 пациента, в том числе трое детей.

В стационарных отделениях - 12 взрослых и трое детей. "Восемь из раненых в тяжелом состоянии, и из них трое - дети", - говорится в сообщении.

В Сумах объявили траур по жертвам атаки рф03.06.25, 11:57 • 1338 просмотров

Дополнение

В Сумском горсовете уточнили, что в связи с трагедией, произошедшей 3 июня 2025 года в результате вражеской атаки на город Сумы и приведшей к гибели людей, 3 и 4 июня объявлены Днями траура в Сумской городской территориальной общине.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Сумы
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