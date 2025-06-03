В Сумах количество жертв атаки рф возросло до четырех: умер 43-летний мужчина
Киев • УНН
В результате российской атаки на Сумы количество погибших возросло до четырех. В больнице скончался 43-летний мужчина, его 7-летняя дочь тяжело ранена.
В результате атаки рф количество жертв в Сумах возросло до четырех. Об этом сообщил и.о. главы Сумского городского головы Артем Кобзарь, передает УНН.
В больнице скончался 43-летний мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии. Его 7-летняя дочь — тяжелоранена, врачи борются за ее жизнь. Общее количество погибших возросло до четырех
"россия снова прибегает к зверствам": посол ЕС отреагировала на удар рф по Сумам03.06.25, 15:43 • 1294 просмотра
Напомним
3 июня россия ударила по Сумам. Известно о трех погибших. 25 человек обратились за медицинской помощью, одна женщина умерла в больнице.
В Сумах и городской общине 4 июня объявлен Днем траура по жертвам очередной атаки оккупантов.