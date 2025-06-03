В Сумах количество жертв атаки рф возросло до четырех: умер 43-летний мужчина

В результате атаки рф количество жертв в Сумах возросло до четырех. Об этом сообщил и.о. главы Сумского городского головы Артем Кобзарь, передает УНН.

В больнице скончался 43-летний мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии. Его 7-летняя дочь — тяжелоранена, врачи борются за ее жизнь. Общее количество погибших возросло до четырех - сообщил Кобзарь.

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Напомним

3 июня россия ударила по Сумам. Известно о трех погибших. 25 человек обратились за медицинской помощью, одна женщина умерла в больнице.

В Сумах и городской общине 4 июня объявлен Днем траура по жертвам очередной атаки оккупантов.