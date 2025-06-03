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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 107134 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

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Працювали одночасно на семи різних локаціях: рятувальники завершили роботи на місцях ворожих ударів у Сумах

Київ • УНН

 • 396 перегляди

У Сумах рятувальники завершили роботи на місцях ворожих ударів. На жаль, внаслідок обстрілу загинули 4 людини, 28 отримали поранення, серед яких троє дітей.

Працювали одночасно на семи різних локаціях: рятувальники завершили роботи на місцях ворожих ударів у Сумах

У Сумах рятувальники завершили роботи на місцях, по яких російські загарбники завдали удари. Внаслідок обстрілів з боку російських загарбників загинуло чотири людини, а 28 зазнали поранень, пише УНН з посиланням на ДСНС.

Рятувальники завершили роботи на місцях ворожих ударів у Сумах. Надзвичайники працювали одночасно на семи різних локаціях 

- говориться у повідомленні ДСНС.

Повідомляється, що у пошкоджених оселях співробітники ДСНС тимчасово відновлювали вибиті вікна та покрівлю в багатоповерхівці.

Також сапери ДСНС обстежили території, по яких було завдано удару, та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів. Крім того, психологи і медики ДСНС надавали усю необхідну допомогу і підтримку громадянам.

На жаль, внаслідок ворожого обстрілу загинули 4 людини, ще 28 — поранені, з них троє дітей 

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

3 червня росія вдарила по Сумах. Відомо про трьох загиблих. 28 людей звернулися за медичною допомогою, одна жінка померла в лікарні.

У Сумах та міській громаді 4 червня оголошено Днем жалоби за жертвами чергової атаки окупантів.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаКримінал та НП
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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