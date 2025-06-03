Працювали одночасно на семи різних локаціях: рятувальники завершили роботи на місцях ворожих ударів у Сумах
Київ • УНН
У Сумах рятувальники завершили роботи на місцях ворожих ударів. На жаль, внаслідок обстрілу загинули 4 людини, 28 отримали поранення, серед яких троє дітей.
У Сумах рятувальники завершили роботи на місцях, по яких російські загарбники завдали удари. Внаслідок обстрілів з боку російських загарбників загинуло чотири людини, а 28 зазнали поранень, пише УНН з посиланням на ДСНС.
Рятувальники завершили роботи на місцях ворожих ударів у Сумах. Надзвичайники працювали одночасно на семи різних локаціях
Повідомляється, що у пошкоджених оселях співробітники ДСНС тимчасово відновлювали вибиті вікна та покрівлю в багатоповерхівці.
Також сапери ДСНС обстежили території, по яких було завдано удару, та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів. Крім того, психологи і медики ДСНС надавали усю необхідну допомогу і підтримку громадянам.
На жаль, внаслідок ворожого обстрілу загинули 4 людини, ще 28 — поранені, з них троє дітей
Нагадаємо
3 червня росія вдарила по Сумах. Відомо про трьох загиблих. 28 людей звернулися за медичною допомогою, одна жінка померла в лікарні.
У Сумах та міській громаді 4 червня оголошено Днем жалоби за жертвами чергової атаки окупантів.