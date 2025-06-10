Атака рф на Суми 3 червня: помер поранений 17-річний хлопець
Київ • УНН
У сумській лікарні помер 17-річний хлопець, який отримав поранення під час обстрілу міста 3 червня. Кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до шести осіб.
У лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав під час атаки російських військ на Суми 3 червня, кількість загиблих зросла до 6, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров у вівторок у Telegram, пише УНН.
У лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Сум 3 червня. Майже тиждень лікарі боролися за його життя… Кількість загиблих унаслідок тієї атаки зросла до 6 осіб
"росія вкотре цілить у найцінніше – наших дітей, наше майбутнє. 17 років – це лише початок життєвого шляху. І цей шлях було жорстоко обірвано", - наголосив голова ОВА.
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