Атака рф на Суми 3 червня: помер поранений 17-річний хлопець

У лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав під час атаки російських військ на Суми 3 червня, кількість загиблих зросла до 6, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров у вівторок у Telegram, пише УНН.

У лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Сум 3 червня. Майже тиждень лікарі боролися за його життя… Кількість загиблих унаслідок тієї атаки зросла до 6 осіб - написав Григоров.

"росія вкотре цілить у найцінніше – наших дітей, наше майбутнє. 17 років – це лише початок життєвого шляху. І цей шлях було жорстоко обірвано", - наголосив голова ОВА.

Працювали одночасно на семи різних локаціях: рятувальники завершили роботи на місцях ворожих ударів у Сумах