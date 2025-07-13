Налоговая возвращает полные штрафы за РРО с 1 августа: сколько придется платить

В Украине с 1 августа текущего года будут уплачивать полный размер штрафов за нарушение требований использования РРО/ПРРО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Детали

В начале августа завершается переходный период, во время которого действовал уменьшенный размер штрафов за нарушение соответствующего законодательства. Этот размер был установлен в 2023 году после возобновления права контролирующих органов на полноценное применение штрафных санкций. Тогда государство временно уменьшило размер штрафов до 25 % и 50 % для адаптации бизнеса к новым условиям: речь шла о нарушении требований пунктов 1 и 2 статьи 3 Закона Украины № 265/95-ВР.

Отныне эти смягчения утратят силу, а штрафы за неприменение РРО и невыдачу чеков будут взиматься в полном объеме.

100 % – стоимости товаров (работ, услуг) при первом нарушении;

150 % – стоимости при каждом последующем нарушении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Украине вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. Они освобождают мобилизованных ФЛП от уплаты налогов и подачи отчетности на время службы.