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Податкова повертає повні штрафи за РРО з 1 серпня: скільки доведеться платити

Київ • УНН

 • 2352 перегляди

З 1 серпня в Україні відновлюється повний розмір штрафів за порушення використання РРО/ПРРО. Перехідний період зі зменшеними штрафами, встановлений у 2023 році, завершується.

Податкова повертає повні штрафи за РРО з 1 серпня: скільки доведеться платити

В Україні з 1 серпня поточного року будуть сплачувати повний розмір штрафів за порушення вимог використання РРО/ПРРО. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну податкову службу України.

Деталі

На початку серпня завершується перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення відповідного законодавства. Цей розмір було встановлено в 2023 році після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій. Тоді держава тимчасово зменшила розмір штрафів до 25 % і 50 % для адаптації бізнесу до нових умов: йшлося про порушення вимог пунктів 1 і 2 статті 3 Закону України № 265/95-ВР.

Відтепер ці пом’якшення втратять чинність, а штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків будуть стягуватися у повному обсязі.

  • 100 % – вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;
    • 150 % – вартості при кожному наступному порушенні.

      Нагадаємо

      Раніше УНН повідомляв, що в Україні набули чинності зміни до Податкового кодексу. Вони звільняють мобілізованих ФОП від сплати податків та подання звітності на час служби.

      Євген Устименко

      Євген Устименко

      СуспільствоЕкономіка
      Державна податкова служба України
      Україна
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