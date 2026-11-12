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У Краматорську припинять роботу останнє відділення ПриватБанку, а також всі філії та банкомати Ощадбанку

Київ • УНН

 • 13569 перегляди

З 16 листопада у Краматорську тимчасово закриються останнє відділення ПриватБанку та всі об’єкти Ощадбанку. Послуги доступні онлайн.

У Краматорську припинять роботу останнє відділення ПриватБанку, а також всі філії та банкомати Ощадбанку

У Краматорську у зв’язку із безпековою ситуацією з 16 листопада тимчасово призупиняє свою роботу останнє відділення ПриватБанку, крім того - Ощадбанк призупиняє роботу всіх відділень та банкоматів, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у міській раді, з 16 листопада тимчасово призупиняє роботу відділення ПриватБанку, яке працювало у Краматорську по вулиці Богдана Хмельницького, 13 (в районі ЦУМу).

Ми піклуємося про життя та здоров’я наших відвідувачів і співробітників, тому вимушені піти на цей крок. Ви можете продовжувати повноцінно користуватися всіма послугами банку онлайн: Приват24 — мобільний застосунок та вебверсія працюють цілодобово для будь-яких платежів, переказів та оплати послуг. Термінали самообслуговування та банкомати — продовжують роботу в безпечніших зонах міста (за умови стабільного енергопостачання, зв'язку та під'їзду інкасації). Служба підтримки — цілодобово доступна за телефоном 3700. Дякуємо за ваше розуміння. Бережіть себе та своїх близьких! 

- додають у банку.

Крім того, з 16 листопада 2026 року у Краматорську тимчасово призупиняють роботу всі відділення та банкомати Ощадбанку.

Водночас мешканці регіону можуть скористатися послугами банку у найближчих населених пунктах.

Відділення Ощадбанку продовжують працювати за адресами:

• м. Слов’янськ, вул. Поштова, 44;

• с. Олександрівка, вул. Соборна, 11.

Банкомати доступні за адресами:

• с. Олександрівка, вул. Самарська, 11;

• м. Слов’янськ, вул. Університетська, 53;

• м. Слов’янськ, вул. Тараса Шевченка, 11;

• м. Слов’янськ, вул. Ком’яхова, 49;

• м. Слов’янськ, вул. Свободи, 13;

• м. Слов’янськ, вул. Поштова, 44;

• м. Слов’янськ, вул. Вільна, 2;

• смт Черкаське, вул. Шевченка, 19.

Для отримання банківських послуг клієнти також можуть користуватися онлайн-сервісами Ощадбанку, які дозволяють здійснювати фінансові операції дистанційно, без відвідування відділень.

Контакт-центр Ощадбанку: 0-800-210-800.

У банку зазначають, що продовжують робити все можливе для забезпечення мешканців регіону доступом до необхідних фінансових послуг.

Авіаудар знищив будівлю виконкому в центрі Краматорська01.11.26, 01:23 • 24964 перегляди

Антоніна Туманова

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