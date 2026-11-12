У Краматорську припинять роботу останнє відділення ПриватБанку, а також всі філії та банкомати Ощадбанку

У Краматорську у зв’язку із безпековою ситуацією з 16 листопада тимчасово призупиняє свою роботу останнє відділення ПриватБанку, крім того - Ощадбанк призупиняє роботу всіх відділень та банкоматів, передає УНН.

Як повідомили у міській раді, з 16 листопада тимчасово призупиняє роботу відділення ПриватБанку, яке працювало у Краматорську по вулиці Богдана Хмельницького, 13 (в районі ЦУМу).

Ми піклуємося про життя та здоров’я наших відвідувачів і співробітників, тому вимушені піти на цей крок. Ви можете продовжувати повноцінно користуватися всіма послугами банку онлайн: Приват24 — мобільний застосунок та вебверсія працюють цілодобово для будь-яких платежів, переказів та оплати послуг. Термінали самообслуговування та банкомати — продовжують роботу в безпечніших зонах міста (за умови стабільного енергопостачання, зв'язку та під'їзду інкасації). Служба підтримки — цілодобово доступна за телефоном 3700. Дякуємо за ваше розуміння. Бережіть себе та своїх близьких!