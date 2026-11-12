У Краматорську припинять роботу останнє відділення ПриватБанку, а також всі філії та банкомати Ощадбанку
Київ • УНН
З 16 листопада у Краматорську тимчасово закриються останнє відділення ПриватБанку та всі об’єкти Ощадбанку. Послуги доступні онлайн.
У Краматорську у зв’язку із безпековою ситуацією з 16 листопада тимчасово призупиняє свою роботу останнє відділення ПриватБанку, крім того - Ощадбанк призупиняє роботу всіх відділень та банкоматів, передає УНН.
Деталі
Як повідомили у міській раді, з 16 листопада тимчасово призупиняє роботу відділення ПриватБанку, яке працювало у Краматорську по вулиці Богдана Хмельницького, 13 (в районі ЦУМу).
Ми піклуємося про життя та здоров’я наших відвідувачів і співробітників, тому вимушені піти на цей крок. Ви можете продовжувати повноцінно користуватися всіма послугами банку онлайн: Приват24 — мобільний застосунок та вебверсія працюють цілодобово для будь-яких платежів, переказів та оплати послуг. Термінали самообслуговування та банкомати — продовжують роботу в безпечніших зонах міста (за умови стабільного енергопостачання, зв'язку та під'їзду інкасації). Служба підтримки — цілодобово доступна за телефоном 3700. Дякуємо за ваше розуміння. Бережіть себе та своїх близьких!
Крім того, з 16 листопада 2026 року у Краматорську тимчасово призупиняють роботу всі відділення та банкомати Ощадбанку.
Водночас мешканці регіону можуть скористатися послугами банку у найближчих населених пунктах.
Відділення Ощадбанку продовжують працювати за адресами:
• м. Слов’янськ, вул. Поштова, 44;
• с. Олександрівка, вул. Соборна, 11.
Банкомати доступні за адресами:
• с. Олександрівка, вул. Самарська, 11;
• м. Слов’янськ, вул. Університетська, 53;
• м. Слов’янськ, вул. Тараса Шевченка, 11;
• м. Слов’янськ, вул. Ком’яхова, 49;
• м. Слов’янськ, вул. Свободи, 13;
• м. Слов’янськ, вул. Поштова, 44;
• м. Слов’янськ, вул. Вільна, 2;
• смт Черкаське, вул. Шевченка, 19.
Для отримання банківських послуг клієнти також можуть користуватися онлайн-сервісами Ощадбанку, які дозволяють здійснювати фінансові операції дистанційно, без відвідування відділень.
Контакт-центр Ощадбанку: 0-800-210-800.
У банку зазначають, що продовжують робити все можливе для забезпечення мешканців регіону доступом до необхідних фінансових послуг.
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