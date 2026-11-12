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В Краматорске прекратит работу последнее отделение ПриватБанка, а также все отделения и банкоматы Ощадбанка

Киев • УНН

 • 16919 просмотра

С 16 ноября в Краматорске временно закроются последнее отделение ПриватБанка и все объекты Ощадбанка. Услуги доступны онлайн.

В Краматорске прекратит работу последнее отделение ПриватБанка, а также все отделения и банкоматы Ощадбанка

В Краматорске в связи с ситуацией с безопасностью с 16 ноября временно приостанавливает работу последнее отделение ПриватБанка, кроме того — Ощадбанк приостанавливает работу всех отделений и банкоматов, передает УНН.

Детали

Как сообщили в городском совете, с 16 ноября временно приостанавливает работу отделение ПриватБанка, работавшее в Краматорске по улице Богдана Хмельницкого, 13 (в районе ЦУМа).

Мы заботимся о жизни и здоровье наших посетителей и сотрудников, поэтому вынуждены пойти на этот шаг. Вы можете продолжать полноценно пользоваться всеми услугами банка онлайн: Приват24 — мобильное приложение и веб-версия работают круглосуточно для любых платежей, переводов и оплаты услуг. Терминалы самообслуживания и банкоматы — продолжают работу в более безопасных районах города (при условии стабильного энергоснабжения, связи и подъезда инкассации). Служба поддержки — круглосуточно доступна по телефону 3700. Благодарим за ваше понимание. Берегите себя и своих близких! 

— добавляют в банке.

Кроме того, с 16 ноября 2026 года в Краматорске временно приостанавливают работу все отделения и банкоматы Ощадбанка.

В то же время жители региона могут воспользоваться услугами банка в ближайших населённых пунктах.

Отделения Ощадбанка продолжают работать по адресам:

• г. Славянск, ул. Почтовая, 44;

• с. Александровка, ул. Соборная, 11.

Банкоматы доступны по адресам:

• с. Александровка, ул. Самарская, 11;

• г. Славянск, ул. Университетская, 53;

• г. Славянск, ул. Тараса Шевченко, 11;

• г. Славянск, ул. Комьяхова, 49;

• г. Славянск, ул. Свободы, 13;

• г. Славянск, ул. Почтовая, 44;

• г. Славянск, ул. Вольная, 2;

• пгт Черкасское, ул. Шевченко, 19.

Для получения банковских услуг клиенты также могут пользоваться онлайн-сервисами Ощадбанка, которые позволяют осуществлять финансовые операции дистанционно, без посещения отделений.

Контакт-центр Ощадбанка: 0-800-210-800.

В банке отмечают, что продолжают делать всё возможное для обеспечения жителей региона доступом к необходимым финансовым услугам.

Авиаудар уничтожил здание исполкома в центре Краматорска01.11.26, 01:23 • 25004 просмотра

Антонина Туманова

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