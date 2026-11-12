Віткофф після візиту до москви заявив про домовленість щодо наступної тристоронньої зустрічі

Фото: Presidential Office of Ukraine/SvenSimon/picture alliance

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив про досягнення домовленості щодо проведення нової зустрічі у тристоронньому форматі за участю України, США та росії. Відповідну заяву він зробив після переговорів із російським лідером володимиром путіним у кремлі, повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

За словами Віткоффа, переговорний процес щодо завершення російсько-української війни демонструє певний прогрес. Зокрема, сторонам вдалося відновити тристоронні переговори в Абу-Дабі та домовитися про їх продовження.

Прогрес є. Він був досягнутий сьогодні раніше. Ніхто не очікував, що ми відновимо тристоронній формат в Абу-Дабі. Ми його відновили. Ба більше, домовилися про нову зустріч – заявив Віткофф.

Кореспондент CNN Фред Плейтген, який поспілкувався зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером після їхніх переговорів у москві, повідомив, що обидва американські представники налаштовані досить оптимістично. За словами журналіста, Віткофф і Кушнер вважають, що останні дипломатичні контакти створили новий імпульс для переговорного процесу. На їхню думку, це може дозволити сторонам розпочати поступовий рух до врегулювання російсько-української війни.

Водночас конкретні терміни та місце проведення наступної тристоронньої зустрічі наразі не уточнюються. Також поки невідомо, чи вдалося американській делегації досягти згоди з москвою щодо ключових суперечливих питань мирного врегулювання.

Контекст

10–11 листопада в Абу-Дабі відбулися переговори представників України, США та росії, присвячені пошуку шляхів завершення війни. Сторони обговорювали питання безпеки, гуманітарні ініціативи та можливі подальші кроки до мирного врегулювання. Водночас суттєвого прориву щодо основних розбіжностей досягти не вдалося.

12 листопада Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели переговори з володимиром путіним у москві. Після зустрічі американські представники вирушили до Дубліна, де заплановані їхні переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Очікується, що Віткофф і Кушнер поінформують українського лідера про результати розмови в Кремлі та обговорять подальші перспективи мирного процесу.