Меру Дніпра Філатову загрожує звинувачення у державній зраді - ЗМІ

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Меру Дніпра Борису Філатову загрожує звинувачення у державній зраді. Про це йдеться в аналітичному матеріалі авторитетного британського видання London Insider, передає УНН.

Приводом для звинувачення мають стати висловлювання Філатова на третій день війни під час сесії міськради, де він фактично закликав депутатів здати місто ворогу.

"Філатов закликав утримуватися як від активних дій з організації опору, так і від публічної підтримки патріотичних настроїв містян. І сьогодні ця людина має повний доступ до конфіденційної інформації: про переміщення та дислокацію військ, місця ремонту військової техніки, а також про інші об’єкти в місті та області", - йдеться у матеріалі.

Видання також наводить результати європейських експертиз, у тому числі Міжнародного центру експертизи при Європейській арбітражній палаті у Брюсселі.

"Висловлювання Філатова спонукають утриматися від активної протидії збройній агресії Російської Федерації. Крім того, він безапеляційно висловлює думку, що політичний устрій України може бути змінений шляхом федералізації або територіальних змін – через окупацію частини її території", - йдеться у висновку.

Журналісти видання закликали компетентні органи України надати юридичну оцінку виступу Філатова на сесії.