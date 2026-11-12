Мэру Днепра Филатову грозит обвинение в государственной измене — СМИ

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Мэру Днепра Борису Филатову грозит обвинение в государственной измене. Об этом говорится в аналитическом материале авторитетного британского издания London Insider, передает УНН.

Основанием для обвинения должны стать высказывания Филатова на третий день войны во время сессии горсовета, где он фактически призвал депутатов сдать город врагу.

"Филатов призвал воздерживаться как от активных действий по организации сопротивления, так и от публичной поддержки патриотических настроений жителей города. И сегодня этот человек имеет полный доступ к конфиденциальной информации: о перемещении и дислокации войск, местах ремонта военной техники, а также о других объектах в городе и области", — говорится в материале.

Издание также приводит результаты европейских экспертиз, в том числе Международного центра экспертизы при Европейской арбитражной палате в Брюсселе.

"Высказывания Филатова побуждают воздержаться от активного противодействия вооруженной агрессии Российской Федерации. Кроме того, он безапелляционно высказывает мнение, что политическое устройство Украины может быть изменено путем федерализации или территориальных изменений — через оккупацию части ее территории", — говорится в заключении.

Журналисты издания призвали компетентные органы Украины дать юридическую оценку выступлению Филатова на сессии.