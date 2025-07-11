Мобілізовані ФОП звільняються від податків та звітності: у податковій службі озвучили деталі

В Україні набрали чинності зміни до Податкового кодексу. Відтепер самозайняті фізичні особи або фізичні особи-підприємці (ФОП), які були мобілізовані під час воєнного стану або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну податкову службу України.

Деталі

Згідно Закону № 4505-ІХ, у випадку мобілізації ФОП звільняється від сплати наступних податків:

податок на доходи фізичних осіб;

єдиний податок;

військовий збір;

ЄСВ, якщо ФОП не має найманих працівників.

Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Що треба робити ФОП

якщо інформація про мобілізацію, контракт або демобілізацію вже є в Реєстрі – заяву подавати не потрібно;

якщо даних у Реєстрі немає – можна подати заяву й копії підтверджуючих документів самостійно до податкової.

Водночас Державна податкова служба не буде нараховувати авансові платежі з єдиного податку та військового збору на період мобілізації або дії контракту. Якщо такі суми вже були нараховані, їх мають анулювати.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що з 1 липня фізичні особи – підприємці (ФОП) 3 групи зі ставкою 5%, без ПДВ та найманих працівників, можуть подавати податкові декларації за ІІ квартал через портал "Дія".