Стартувало декларування для ФОПів 3 групи через Дію - Федоров

З 1 липня фізичні особи – підприємці (ФОП) 3 групи зі ставкою 5%, без ПДВ та найманих працівників, можуть подавати податкові декларації за ІІ квартал через портал "Дія", повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.

Усе працює в декілька кліків. Потрібно лише внести дохід за ІІ квартал — Дія сама порахує податки й підтягне попередні показники. Декларацію подають ФОПи 3 групи зі ставкою 5%, без ПДВ і найманих працівників - йдеться у повідомленні.

Які податки сплачують у Дії:

єдиний податок - 5% доходу;

військовий збір - 1% доходу;

ЄСВ - 22% від мінімальної зарплати.

Федоров зауважив, що військовий збір буде нарахований автоматично відповідно до вашого доходу. Якщо ви звільнені — просто вкажіть "0". Декларацію треба подати до 11 серпня.

Зараз працюємо над комплексним переосмисленням послуги сплати податків у Дії - щоб зробити цей процес ще зручнішим. Чекайте оновлень - додав Федоров.

Нагадаємо

Понад 800 тисяч фізичних осіб-підприємців вже зареєстровано через портал "Дія" в Україні. Процедура займає лише кілька кліків і вважається найшвидшою у світі.