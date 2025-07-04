Стартувало декларування для ФОПів 3 групи через Дію - Федоров
Київ • УНН
З 1 липня ФОПи 3 групи (5%, без ПДВ та найманих працівників) можуть подавати податкові декларації за ІІ квартал через портал "Дія". Система автоматично розрахує податки, включаючи єдиний податок, військовий збір та ЄСВ.
З 1 липня фізичні особи – підприємці (ФОП) 3 групи зі ставкою 5%, без ПДВ та найманих працівників, можуть подавати податкові декларації за ІІ квартал через портал "Дія", повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.
Усе працює в декілька кліків. Потрібно лише внести дохід за ІІ квартал — Дія сама порахує податки й підтягне попередні показники. Декларацію подають ФОПи 3 групи зі ставкою 5%, без ПДВ і найманих працівників
Які податки сплачують у Дії:
- єдиний податок - 5% доходу;
- військовий збір - 1% доходу;
- ЄСВ - 22% від мінімальної зарплати.
Федоров зауважив, що військовий збір буде нарахований автоматично відповідно до вашого доходу. Якщо ви звільнені — просто вкажіть "0". Декларацію треба подати до 11 серпня.
Зараз працюємо над комплексним переосмисленням послуги сплати податків у Дії - щоб зробити цей процес ще зручнішим. Чекайте оновлень
Нагадаємо
Понад 800 тисяч фізичних осіб-підприємців вже зареєстровано через портал "Дія" в Україні. Процедура займає лише кілька кліків і вважається найшвидшою у світі.