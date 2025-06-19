В Україні через "Дію" зареєстрували вже понад 800 000 ФОПів - Федоров
Київ • УНН
Понад 800 тисяч фізичних осіб-підприємців вже зареєстровано через портал "Дія" в Україні. Процедура займає лише кілька кліків і вважається найшвидшою у світі.
Українці через портал "Дія" вже зареєстрували понад 800 000 приватних підприємств у формі ФОП (фізична особа-підприємець). Швидка процедура реєстрації приваблює все більше охочих спробувати себе у підприємництві. Про це УНН повідомляє з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.
Деталі
За його словами ФОП - це найбільш поширена форма ведення бізнесу в Україні для малого підприємництва. І в Дії вона доступна всього у декілька кліків.
800 000+ зареєстрованих ФОПів через "Дію". Повністю автоматично та без бюрократії. Усього декілька перевірок у реєстрах — і за 2 секунди ви вже підприємець. Це найшвидша реєстрація бізнесу у світі
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Нагадаємо
У грудні 2024 року зловмисники здійснили масштабну кібератаку на українські держреєстри. У зв'язку з цим тимчасово перестали працювати сервіси в "Дії". Зокрема, українці не могли закривати і відкривати ФОП через портал "Дія". Майже за місяць сервіс знову став доступний.
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