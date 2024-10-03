В Україні запустили uResidency: зареєстровано вже понад 200 заяв
Київ • УНН
Україна запустила міжнародний цифровий продукт uResidency для реєстрації бізнесу іноземцями без фізичної присутності. Програма доступна для 4 країн, пропонує 5% податок та автоматичну звітність.
В Україні запустили перший міжнародний цифровий продукт uResidency і вже понад 200 іноземців зареєструвалися в програмі. Про це розповів віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.
"Відкрити ФОП за кілька секунд чи подати декларацію в смартфоні — реальність для України й космос для багатьох інших країн. Ділимося досвідом у цифровізації зі світом — запустили перший міжнародний цифровий продукт uResidency та вже отримуємо заявки від майбутніх резидентів. Загалом 200+ іноземців зареєструвалися в програмі", - написав Федоров.
За його словами, програма дає змогу іноземцям зареєструвати бізнес під ключ в Україні без фізичної присутності тут. Умови для е-резидентів одні з найвигідніших у світі — отримання статусу безоплатне, податок усього 5%, уся звітність повністю автоматична.
На першому етапі програма доступна для Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії, далі розширимо перелік країн. За рік плануємо долучити 1 000 резидентів, резюмував Федоров.
Україна готується до впровадження штучного інтелекту в роботу держави - Мінцифри25.09.24, 14:46 • 13934 перегляди