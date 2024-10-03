В Украине запустили uResidency: зарегистрировано уже более 200 заявлений

В Украине запустили первый международный цифровой продукт uResidency и уже более 200 иностранцев зарегистрировались в программе. Об этом рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

«Открыть ФЛП за несколько секунд или подать декларацию в смартфоне - реальность для Украины и космос для многих других стран. Делимся опытом в цифровизации с миром - запустили первый международный цифровой продукт uResidency и уже получаем заявки от будущих резидентов. Всего 200+ иностранцев зарегистрировались в программе», - написал Федоров.

По его словам, программа позволяет иностранцам зарегистрировать бизнес под ключ в Украине без физического присутствия здесь. Условия для е-резидентов одни из самых выгодных в мире - получение статуса бесплатное, налог всего 5%, вся отчетность полностью автоматическая.

На первом этапе программа доступна для Индии, Пакистана, Таиланда и Словении, далее расширим перечень стран. За год планируем привлечь 1 000 резидентов, резюмировал Федоров.

Украина готовится к внедрению искусственного интеллекта в работу государства - Минцифры