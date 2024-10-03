В Украине запустили uResidency: зарегистрировано уже более 200 заявлений
Киев • УНН
Украина запустила международный цифровой продукт uResidency для регистрации бизнеса иностранцами без физического присутствия. Программа доступна для 4 стран, предлагает 5% налог и автоматическую отчетность.
В Украине запустили первый международный цифровой продукт uResidency и уже более 200 иностранцев зарегистрировались в программе. Об этом рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.
«Открыть ФЛП за несколько секунд или подать декларацию в смартфоне - реальность для Украины и космос для многих других стран. Делимся опытом в цифровизации с миром - запустили первый международный цифровой продукт uResidency и уже получаем заявки от будущих резидентов. Всего 200+ иностранцев зарегистрировались в программе», - написал Федоров.
По его словам, программа позволяет иностранцам зарегистрировать бизнес под ключ в Украине без физического присутствия здесь. Условия для е-резидентов одни из самых выгодных в мире - получение статуса бесплатное, налог всего 5%, вся отчетность полностью автоматическая.
На первом этапе программа доступна для Индии, Пакистана, Таиланда и Словении, далее расширим перечень стран. За год планируем привлечь 1 000 резидентов, резюмировал Федоров.
Украина готовится к внедрению искусственного интеллекта в работу государства - Минцифры25 сентября 2024, 11:46 • 13419 просмотров