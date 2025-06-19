В Украине через «Дію» зарегистрировали уже более 800 000 ФЛП - Федоров

Украинцы через портал "Дія" уже зарегистрировали более 800 000 частных предприятий в форме ФОП (физическое лицо-предприниматель). Быстрая процедура регистрации привлекает все больше желающих попробовать себя в предпринимательстве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

Детали

По его словам ФОП - это наиболее распространенная форма ведения бизнеса в Украине для малого предпринимательства. И в "Дії" она доступна всего в несколько кликов.

800 000+ зарегистрированных ФОПов через "Дію". Полностью автоматически и без бюрократии. Всего несколько проверок в реестрах — и за 2 секунды вы уже предприниматель. Это самая быстрая регистрация бизнеса в мире - написал Федоров.

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Напомним

В декабре 2023 года злоумышленники совершили масштабную кибератаку на украинские госреестры. В связи с этим временно перестали работать сервисы в "Дії". В частности, украинцы не могли закрывать и открывать ФОП через портал "Дія". Почти за месяц сервис снова стал доступен.

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