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Подать документы на строительство можно будет через "Дію" - Минразвития

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Правительство разрешило подавать уведомления о начале строительных работ и завершении строительства частных домов через приложение "Дія".

Подать документы на строительство можно будет через "Дію" - Минразвития

Правительство приняло постановление, разрешающее подавать уведомления о начале строительных работ и завершении строительства частных домов через приложение "Дія". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства развития общин и территорий Украины.

Детали

В министерстве пояснили, что новое постановление предусматривает возможность направлять уведомление о старте строительства на основании строительного паспорта, а также подавать декларацию о готовности объекта к эксплуатации в электронном виде.

Это очередной шаг к цифровизации градостроительной сферы, повышению прозрачности и минимизации коррупционных рисков

– отметили в Минрегионе.

Ожидается, что в приложении "Дія" будут доступны два сервиса:

  • уведомление о начале строительных работ;
    • подача декларации о готовности объекта к эксплуатации.

      Услуги охватят только те объекты, площадь которых не превышает 500 кв. м, имеют до двух этажей, а также хозяйственные постройки, в частности гаражи, летние кухни, сараи.

      Владельцы частных домов смогут воспользоваться двумя цифровыми сервисами

      – заявили в ведомстве.

      Кроме того, пользователям будут поступать push-уведомления.

      "Дія" будет информировать об успешной подаче документов в Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЕССБ) и результатах их рассмотрения для стройуслуг, которые украинцы оформляют в ЦПАУ 

      – отметили в Минрегионе.

      Дополнительно

      В Минрегионе отметили важность новации.

      Внедрение услуг в "Дії" позволит уменьшить влияние человеческого фактора, упростить процедуры и обеспечить контролируемость процессов

      – отметили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

      Услуги находятся на этапе разработки. О дате запуска будет сообщено дополнительно.

      Справка

      Проект цифровизации строительных услуг реализуется Министерством развития общин и территорий совместно с Министерством цифровой трансформации Украины при поддержке программы "Цифровизация для роста, добропорядочности и прозрачности" (UK DIGIT), внедряемой Фондом Евразия при финансировании правительства Великобритании. Партнер проекта – Фонд Восточная Европа.

      В "Дії" возобновили работу 13 строительных сервисов26.01.25, 15:49 • 49962 просмотра

      Андрей Кулик

      Андрей Кулик

      ОбществоТехнологии
      Дія (сервис)
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