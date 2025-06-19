Подать документы на строительство можно будет через "Дію" - Минразвития

Правительство приняло постановление, разрешающее подавать уведомления о начале строительных работ и завершении строительства частных домов через приложение "Дія". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства развития общин и территорий Украины.

Детали

В министерстве пояснили, что новое постановление предусматривает возможность направлять уведомление о старте строительства на основании строительного паспорта, а также подавать декларацию о готовности объекта к эксплуатации в электронном виде.

Это очередной шаг к цифровизации градостроительной сферы, повышению прозрачности и минимизации коррупционных рисков – отметили в Минрегионе.

Ожидается, что в приложении "Дія" будут доступны два сервиса:

уведомление о начале строительных работ;

подача декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Услуги охватят только те объекты, площадь которых не превышает 500 кв. м, имеют до двух этажей, а также хозяйственные постройки, в частности гаражи, летние кухни, сараи.

Владельцы частных домов смогут воспользоваться двумя цифровыми сервисами – заявили в ведомстве.

Кроме того, пользователям будут поступать push-уведомления.

"Дія" будет информировать об успешной подаче документов в Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЕССБ) и результатах их рассмотрения для стройуслуг, которые украинцы оформляют в ЦПАУ – отметили в Минрегионе.

Дополнительно

В Минрегионе отметили важность новации.

Внедрение услуг в "Дії" позволит уменьшить влияние человеческого фактора, упростить процедуры и обеспечить контролируемость процессов – отметили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Услуги находятся на этапе разработки. О дате запуска будет сообщено дополнительно.

Справка

Проект цифровизации строительных услуг реализуется Министерством развития общин и территорий совместно с Министерством цифровой трансформации Украины при поддержке программы "Цифровизация для роста, добропорядочности и прозрачности" (UK DIGIT), внедряемой Фондом Евразия при финансировании правительства Великобритании. Партнер проекта – Фонд Восточная Европа.

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