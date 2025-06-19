Подати документи на будівництво можна буде через "Дію" - Мінрозвитку
Київ • УНН
Уряд дозволив подавати повідомлення про початок будівельних робіт та завершення будівництва приватних будинків через застосунок "Дія".
Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє подавати повідомлення про початок будівельних робіт та завершення будівництва приватних будинків через застосунок "Дія". Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства розвитку громад та територій України.
Деталі
У міністерстві пояснили, що нова постанова передбачає можливість надсилати повідомлення про старт будівництва на підставі будівельного паспорта, а також подавати декларацію про готовність об’єкта до експлуатації в електронному вигляді.
Це черговий крок до цифровізації містобудівної сфери, підвищення прозорості та мінімізації корупційних ризиків
Очікується, що у застосунку "Дія" будуть доступні два сервіси:
- повідомлення про початок будівельних робіт;
- подання декларації про готовність об’єкта до
експлуатації.
Послуги охоплять лише ті об’єкти, площа яких не перевищує 500 м², мають до двох поверхів, а також господарські споруди, зокрема гаражі, літні кухні, сараї.
Власники приватних будинків зможуть скористатися двома цифровими сервісами
Крім того, користувачам надходитимуть push-повідомлення.
"Дія" інформуватиме про успішну подачу документів до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) та результати їх розгляду для будпослуг, які українці оформлюють у ЦНАПі
Додатково
У Мінрегіоні наголосили на важливості новації.
Впровадження послуг у "Дії" дозволить зменшити вплив людського фактора, спростити процедури та забезпечити контрольованість процесів
Послуги перебувають на етапі розробки. Про дату запуску буде повідомлено додатково.
Довідка
Проєкт цифровізації будівельних послуг реалізується Міністерством розвитку громад та територій спільно з Міністерством цифрової трансформації України за підтримки програми "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), що впроваджується Фондом Євразія за фінансування уряду Великої Британії. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа.
У "Дії" відновили роботу 13 будівельних сервісів26.01.25, 15:49 • 49962 перегляди