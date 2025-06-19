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Подати документи на будівництво можна буде через "Дію" - Мінрозвитку

Київ • УНН

 • 732 перегляди

Уряд дозволив подавати повідомлення про початок будівельних робіт та завершення будівництва приватних будинків через застосунок "Дія".

Подати документи на будівництво можна буде через "Дію" - Мінрозвитку

Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє подавати повідомлення про початок будівельних робіт та завершення будівництва приватних будинків через застосунок "Дія". Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства розвитку громад та територій України.

Деталі

У міністерстві пояснили, що нова постанова передбачає можливість надсилати повідомлення про старт будівництва на підставі будівельного паспорта, а також подавати декларацію про готовність об’єкта до експлуатації в електронному вигляді.

Це черговий крок до цифровізації містобудівної сфери, підвищення прозорості та мінімізації корупційних ризиків

– зазначили у Мінрегіоні.

Очікується, що у застосунку "Дія" будуть доступні два сервіси:

  • повідомлення про початок будівельних робіт;
    • подання декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

      Послуги охоплять лише ті об’єкти, площа яких не перевищує 500 м², мають до двох поверхів, а також господарські споруди, зокрема гаражі, літні кухні, сараї.

      Власники приватних будинків зможуть скористатися двома цифровими сервісами

      – заявили у відомстві.

      Крім того, користувачам надходитимуть push-повідомлення.

      "Дія" інформуватиме про успішну подачу документів до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) та результати їх розгляду для будпослуг, які українці оформлюють у ЦНАПі 

      – зазначили у Мінрегіоні.

      Додатково

      У Мінрегіоні наголосили на важливості новації.

      Впровадження послуг у "Дії" дозволить зменшити вплив людського фактора, спростити процедури та забезпечити контрольованість процесів

      – зазначили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

      Послуги перебувають на етапі розробки. Про дату запуску буде повідомлено додатково.

      Довідка

      Проєкт цифровізації будівельних послуг реалізується Міністерством розвитку громад та територій спільно з Міністерством цифрової трансформації України за підтримки програми "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), що впроваджується Фондом Євразія за фінансування уряду Великої Британії. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа.

      У "Дії" відновили роботу 13 будівельних сервісів26.01.25, 15:49 • 49962 перегляди

      Андрій Кулик

      Андрій Кулик

      СуспільствоТехнології
      Дія (сервіс)
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