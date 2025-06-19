Подати документи на будівництво можна буде через "Дію" - Мінрозвитку

Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє подавати повідомлення про початок будівельних робіт та завершення будівництва приватних будинків через застосунок "Дія". Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства розвитку громад та територій України.

У міністерстві пояснили, що нова постанова передбачає можливість надсилати повідомлення про старт будівництва на підставі будівельного паспорта, а також подавати декларацію про готовність об’єкта до експлуатації в електронному вигляді.

Це черговий крок до цифровізації містобудівної сфери, підвищення прозорості та мінімізації корупційних ризиків

Очікується, що у застосунку "Дія" будуть доступні два сервіси:

Послуги охоплять лише ті об’єкти, площа яких не перевищує 500 м², мають до двох поверхів, а також господарські споруди, зокрема гаражі, літні кухні, сараї.

Крім того, користувачам надходитимуть push-повідомлення.

"Дія" інформуватиме про успішну подачу документів до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) та результати їх розгляду для будпослуг, які українці оформлюють у ЦНАПі