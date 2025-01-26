У "Дії" відновили роботу 13 будівельних сервісів
Київ • УНН
У застосунку Дія відновили роботу 13 будівельних сервісів, включаючи повідомлення про будівництво та декларації. Більшість послуг автоматизовані та спрямовані на протидію корупції.
Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що у Дії відновили роботу 13 будівельних сервісів, пише УНН.
Деталі
Знову доступними зокрема стали повідомлення про будівництво та декларації про готовність обʼєкта.
Повний перелік будівельних послуг включає:
- Повідомлення про початок підготовчих робіт;
- Повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорта;
- Повідомлення про початок будівельних робіт СС1;
- Заява на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
- Видача будівельного паспорта;
- Декларація про готовність до експлуатації об’єктів СС1;
- Декларація про готовність об’єкта до експлуатації на підставі будівельного паспорта;
- Декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованих об'єктів на земельній ділянці відповідного цільового призначення;
- Декларація про готовність до експлуатації за рішенням суду;
- Дозвіл на виконання будівельних робіт та подання змін до вже виданого дозволу;
- Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;
- Сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію;
- Скасування повідомлення про початок підготовчих або будівельних робіт.
Будівельні послуги є максимально автоматизованими - більшість даних у заявах підтягуються з реєстрів, рішення по частині послуг також видається автоматично. У першу чергу це спрямовано на ефективну протидію корупції
У міністерстві додали, що автоматизація також забезпечує просте, прозоре та швидке отримання відповідних документів, що є актуальним як для бізнесу, так і для українців, що будують для себе.
Нагадаємо
На порталі "Дія" знову можна припинити діяльність ФОП онлайн без участі державного реєстратора. Послуга працює автоматично та мінімізує час очікування.