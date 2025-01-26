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У "Дії" відновили роботу 13 будівельних сервісів

У "Дії" відновили роботу 13 будівельних сервісів

Київ • УНН

 • 49935 перегляди

У застосунку Дія відновили роботу 13 будівельних сервісів, включаючи повідомлення про будівництво та декларації. Більшість послуг автоматизовані та спрямовані на протидію корупції.

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що у Дії відновили роботу 13 будівельних сервісів, пише УНН.

Деталі

Знову доступними зокрема стали повідомлення про будівництво та декларації про готовність обʼєкта.

Повний перелік будівельних послуг включає:

- Повідомлення про початок підготовчих робіт;

- Повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорта;

- Повідомлення про початок будівельних робіт СС1;

- Заява на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

- Видача будівельного паспорта;

- Декларація про готовність до експлуатації об’єктів СС1;

- Декларація про готовність об’єкта до експлуатації на підставі будівельного паспорта;

- Декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованих об'єктів на земельній ділянці відповідного цільового призначення;

- Декларація про готовність до експлуатації за рішенням суду;

- Дозвіл на виконання будівельних робіт та подання змін до вже виданого дозволу;

- Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;

- Сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію;

- Скасування повідомлення про початок підготовчих або будівельних робіт.

Будівельні послуги є максимально автоматизованими - більшість даних у заявах підтягуються з реєстрів, рішення по частині послуг також видається автоматично. У першу чергу це спрямовано на ефективну протидію корупції

- йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що автоматизація також забезпечує просте, прозоре та швидке отримання відповідних документів, що є актуальним як для бізнесу, так і для українців, що будують для себе.

Нагадаємо

На порталі "Дія" знову можна припинити діяльність ФОП онлайн без участі державного реєстратора. Послуга працює автоматично та мінімізує час очікування.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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