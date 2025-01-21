На порталі "Дія" знову можна закрити ФОП

На порталі "Дія" знову доступна можливість припинення діяльності фізичної особи-підприємця онлайн без участі державного реєстратора. Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

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Зазначається, що ця послуга мінімізує людський фактор та зменшує час очікування. У "Дії" можна припинити діяльність фізичної особи-підприємця онлайн без участі державного реєстратора.

Якщо вирішили змінити діяльність або ж масштабуватися, користуйтеся послугою з миттєвим результатом. Автоматичне закриття ФОП мінімізує людський фактор та зменшує час очікування - йдеться у дописі.

Про відновлення інших сервісів Михайло Федоров обіцяє інформувати у соціальних мережах.

Нагадаємо

Міністерство юстиції повідомили про відновлення роботи всіх державних реєстрів після російської кібератаки, дані українців не втрачено. Запроваджуються нові заходи безпеки та створюється мережа фахівців з кібербезпеки.