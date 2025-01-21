На порталі "Дія" знову можна закрити ФОП
Київ • УНН
На порталі "Дія" знову можна припинити діяльність ФОП онлайн без участі державного реєстратора. Послуга працює автоматично та мінімізує час очікування.
На порталі "Дія" знову доступна можливість припинення діяльності фізичної особи-підприємця онлайн без участі державного реєстратора. Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що ця послуга мінімізує людський фактор та зменшує час очікування. У "Дії" можна припинити діяльність фізичної особи-підприємця онлайн без участі державного реєстратора.
Якщо вирішили змінити діяльність або ж масштабуватися, користуйтеся послугою з миттєвим результатом. Автоматичне закриття ФОП мінімізує людський фактор та зменшує час очікування
Про відновлення інших сервісів Михайло Федоров обіцяє інформувати у соціальних мережах.
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Міністерство юстиції повідомили про відновлення роботи всіх державних реєстрів після російської кібератаки, дані українців не втрачено. Запроваджуються нові заходи безпеки та створюється мережа фахівців з кібербезпеки.