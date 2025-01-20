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Реєстри України відновлено після масштабної російської кібератаки: що змінилося

Київ • УНН

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Міністерство юстиції повідомили про відновлення роботи всіх державних реєстрів після російської кібератаки, дані українців не втрачено. Запроваджуються нові заходи безпеки та створюється мережа фахівців з кібербезпеки.

Інфраструктуру державних реєстрів після наймасштабнішої російської кібератаки відновлено, вони знову працюють. Про це повідомила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції Ольга Стефанішина у своєму Facebook, пише УНН.

Деталі 

"росіяни не досягли своєї мети. Ми крок за кроком відновили ключові реєстри для нотаріусів, потім ДРАЦС, ЄДР, і ось завершено роботу з відновлення останньої частини реєстрів. Фінальний крок – актуалізація даних, внесених за час відновлення, чим уже займаються фахівці виконавчої служби та приватні виконавці. Ще раз наголошу, дані українців не були втрачені", - зазначила міністерка в дописі.

Стефанішина також вказала на звільнення керівника ДП "Національні інформаційні системи" Олексія Бережного. 

"Кримінальне провадження, яке було відкрите одразу ж після атаки, досі триває. Вперше провели аудит НАІС, його вже завершено. Окрім того, триває службове розслідування", - пише Стефанішина.

Також вона зазначила про підсилення захисту держреєстрів. Зокрема, після кібератаки Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11290, відповідно до якого буде створено професійну мережу фахівців з кібербезпеки в усіх державних установах, де обробляють важливі дані українців. 

Нагадаємо 

Раніше УНН уже писав, що критично важливі держреєстри вже відновлено після кібератаки з боку рф. Зокрема, ішлося про реєстри обтяжень, рухомого майна та виконавчих проваджень планують запустити до кінця січня.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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