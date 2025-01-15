Мін'юст назвав терміни відновлення ще трьох реєстрів після кібератаки рф

Критично важливі держреєстри вже відновлено після кібератаки з боку рф. Реєстри обтяжень, рухомого майна та виконавчих проваджень планують запустити до кінця січня. Про це повідомили у Мін'юсті у середу, пише УНН.

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Як повідомив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко, після масштабної кібератаки з боку рф "уже вдалося відновити роботу критично важливих реєстрів". "Водночас реєстри обтяжень та рухомого майна, реєстр виконавчих проваджень все ще перебувають у процесі відновлення. Запуск всіх сервісів планується до кінця січня", - ідеться у повідомленні.

"На відміну від державного реєстру актів цивільного стану чи ЄДР, які відновлювалися поетапно, ці реєстри (що не працюють - ред.) можуть бути відновлені лише одночасно через їхню тісну взаємопов'язаність", - пояснив Кучерявенко.

Роботу основних сервісів на порталі ЄДР після кібератаки рф відновлено - Мін'юст