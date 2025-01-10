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Роботу основних сервісів на порталі ЄДР після кібератаки рф відновлено - Мін'юст

Роботу основних сервісів на порталі ЄДР після кібератаки рф відновлено - Мін'юст

Київ • УНН

 • 25451 перегляди

Мін'юст повідомив про відновлення роботи всіх основних сервісів порталу ЄДР після масштабної кібератаки з боку РФ. Знову доступні пошук інформації, формування витягів та інші ключові функції реєстру.

Роботу всіх основних сервісів порталу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після масштабної кібератаки з боку рф відновлено, повідомили у Міністерстві юстиції у п'ятницю, пише УНН.

Відновлено роботу всіх основних сервісів порталу ЄДР після масштабної кібератаки з боку рф!

- повідомили у Мін'юсті.

На порталі знову доступні:

  • Безкоштовний пошук інформації в реєстрі;
    • Формування витягів;
      • Отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу;
        • Доступ державних органів до відомостей з реєстру через ідентифікатори доступу.

          "Ми розуміємо, наскільки важливим є безперебійний доступ до державних послуг для кожного з вас. Фахівці ДП "Національні інформаційні системи" спільно з кібердепартаментом Служби безпеки України, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України та кіберполіцією продовжують працювати над посиленням захисту реєстрів, щоб гарантувати вам стабільну роботу сервісів. Дякуємо за ваше терпіння та розуміння протягом цього складного періоду", - наголосили у Мін'юсті.

          Мін'юст відновив роботу сайту після кібератаки, частина реєстрів ще в процесі08.01.25, 13:55 • 19431 перегляд

          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

          СуспільствоПолітика
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