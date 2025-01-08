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Мін'юст відновив роботу сайту після кібератаки, частина реєстрів ще в процесі

Мін'юст відновив роботу сайту після кібератаки, частина реєстрів ще в процесі

Київ • УНН

 • 19431 перегляди

Вебсайт Міністерства юстиції України відновив роботу після ворожої кібератаки 19 грудня. Частина державних реєстрів все ще відновлюється.

Вебсайт Міністерства юстиції України у середу, 8 січня, відновив роботу після масштабної ворожої кібератаки 19 грудня, водночас робота частини держреєстрів ще в процесі відновлення, з посиланням на заяву пресслужби Мін'юсту повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

"Окрім тих, що вже запущені, наразі очікуємо відновлення решти реєстрів. Очікуємо найближчим часом запуску ще як мінімум одного реєстра", - зазначили в пресслужбі.

Водночас там не уточнили, про який саме держреєстр ідеться. Проте, серед тих, що досі не відновили роботу, - зокрема, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП) та Єдиний держреєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Останній, як запевнив 6 січня народний депутат Ігор Фріс - очільник робочої групи для перевірки причин блокування роботи єдиних та державних реєстрів, "запрацює за декілька днів". Після нього, за даними Фріса, одночасно відновлять роботу реєстр нерухомості, реєстр виконавчих проваджень та реєстр обтяжень рухомого майна.

4 січня в Міністерстві юстиції заявили про відновлення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, куди вносяться дані про народження, шлюб, розлучення, зміну імені та смерть. Окрім того, з 5 січня на порталі "Дія" відновили можливість отримати витяги про місце проживання дітей, зимову "єПідтримка" для дітей, соціальні виплати, включаючи субсидії та допомогу сім’ям з дітьми, а також подати заяву на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей віком до 18 років.

Раніше Міністерство юстиції звітувало про відновлення Єдиного реєстру довіреностей, Спадкового реєстру та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

Після кібератаки в Україні відновили роботу три ключі нотаріальні реєстри30.12.24, 10:25 • 21817 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Політика
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМіністерство юстиції України
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