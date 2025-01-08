Минюст возобновил работу сайта после кибератаки, часть реестров еще в процессе

Сайт Министерства юстиции Украины в среду, 8 января, возобновил работу после масштабной вражеской кибератаки 19 декабря, в то же время работа части госреестров еще в процессе восстановления, со ссылкой на заявление пресс-службы Минюста сообщает DW, пишет УНН.

Детали

"Кроме тех, что уже запущены, сейчас ожидаем восстановления остальных реестров. Ожидаем в ближайшее время запуска еще как минимум одного реестра", - отметили в пресс-службе.

В то же время там не уточнили, о каком именно госреестре идет речь. Однако, среди тех, которые до сих пор не возобновили работу, - в частности, Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП) и Единый госреестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

Последний, как заверил 6 января народный депутат Игорь Фрис - глава рабочей группы для проверки причин блокирования работы единых и государственных реестров, "заработает через несколько дней". После него, по данным Фриса, одновременно возобновят работу реестр недвижимости, реестр исполнительных производств и реестр обременений движимого имущества.

4 января в Министерстве юстиции заявили о восстановлении Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, куда вносятся данные о рождении, браке, разводе, смене имени и смерти. Кроме того, с 5 января на портале "Дія" восстановили возможность получить выписки о месте проживания детей, зимнюю "єПідтримка" для детей, социальные выплаты, включая субсидии и помощь семьям с детьми, а также подать заявление на отсрочку от мобилизации для родителей трех детей в возрасте до 18 лет.

Ранее Министерство юстиции отчитывалось о восстановлении Единого реестра доверенностей, Наследственного реестра и Единого реестра специальных бланков нотариальных документов.

После кибератаки в Украине возобновили работу три ключа нотариальные реестры