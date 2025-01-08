Минюст возобновил работу сайта после кибератаки, часть реестров еще в процессе

ukenru
Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 106927 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
 • 150757 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
 • 155040 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
 • 153206 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 135219 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 176655 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 241308 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 498857 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 340221 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 454995 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мощный взрыв и пожар на стратегическом объекте в российском енгельсе

Мощный взрыв и пожар на стратегическом объекте в российском енгельсе

 • 98956 просмотра
Украина и Германия согласовывают дальнейшие шаги по поддержке Сирии

Украина и Германия согласовывают дальнейшие шаги по поддержке Сирии

 • 26744 просмотра
ВСУ уничтожили более 1600 оккупантов за сутки: новые потери террористов

ВСУ уничтожили более 1600 оккупантов за сутки: новые потери террористов

 • 62702 просмотра
Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

08:35 • 42411 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

09:39 • 38948 просмотра
публикации
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

09:39 • 38948 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 151174 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 155252 просмотра
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

 • 165111 просмотра
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 236796 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

10:24 • 13845 просмотра
Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

09:59 • 15036 просмотра
Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

09:12 • 21243 просмотра
Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

08:35 • 42411 просмотра
«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

 • 112451 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Минюст возобновил работу сайта после кибератаки, часть реестров еще в процессе

Минюст возобновил работу сайта после кибератаки, часть реестров еще в процессе

Киев  •  УНН

 • 1221 просмотра

Read in English

Сайт Министерства юстиции Украины возобновил работу после вражеской кибератаки 19 декабря. Часть государственных реестров все еще восстанавливается.

Сайт Министерства юстиции Украины в среду, 8 января, возобновил работу после масштабной вражеской кибератаки 19 декабря, в то же время работа части госреестров еще в процессе восстановления, со ссылкой на заявление пресс-службы Минюста сообщает DW, пишет УНН.

Детали

"Кроме тех, что уже запущены, сейчас ожидаем восстановления остальных реестров. Ожидаем в ближайшее время запуска еще как минимум одного реестра", - отметили в пресс-службе.

В то же время там не уточнили, о каком именно госреестре идет речь. Однако, среди тех, которые до сих пор не возобновили работу, - в частности, Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП) и Единый госреестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

Последний, как заверил 6 января народный депутат Игорь Фрис - глава рабочей группы для проверки причин блокирования работы единых и государственных реестров, "заработает через несколько дней". После него, по данным Фриса, одновременно возобновят работу реестр недвижимости, реестр исполнительных производств и реестр обременений движимого имущества.

4 января в Министерстве юстиции заявили о восстановлении Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, куда вносятся данные о рождении, браке, разводе, смене имени и смерти. Кроме того, с 5 января на портале "Дія" восстановили возможность получить выписки о месте проживания детей, зимнюю "єПідтримка" для детей, социальные выплаты, включая субсидии и помощь семьям с детьми, а также подать заявление на отсрочку от мобилизации для родителей трех детей в возрасте до 18 лет.

Ранее Министерство юстиции отчитывалось о восстановлении Единого реестра доверенностей, Наследственного реестра и Единого реестра специальных бланков нотариальных документов.

После кибератаки в Украине возобновили работу три ключа нотариальные реестры30 дек. 2024, 08:25 • 21342 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
ukrainaУкраина