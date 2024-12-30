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После кибератаки в Украине возобновили работу три ключа нотариальные реестры

После кибератаки в Украине возобновили работу три ключа нотариальные реестры

Киев  •  УНН

 • 12288 просмотра

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Минюст возобновил работу Единого реестра доверенностей, Наследственного реестра и Единого реестра специальных бланков нотариальных документов. Нотариусы смогут внести все действия, совершенные во время отсутствия доступа к реестрам, в течение 5 рабочих дней.

В Украине заработали первые государственные реестры после масштабной кибератаки. Возобновили свою работу Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве юстиции Украины, передает УНН.

Министерство юстиции Украины возобновило работу трех ключевых нотариальных реестров. После масштабной кибератаки россиян заработали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов

- говорится в сообщении Минюста.

Отныне нотариусы могут полноценно осуществлять регистрацию доверенностей, завещаний и наследственных дел, а также проводить проверку специальных бланков.

Все нотариальные действия, которые были совершены во время отсутствия доступа к реестрам, будут внесены в течение 5 рабочих дней. Внедрены усиленные меры киберзащиты.

Сейчас, как сообщается, в Минюсте работают над открытием других реестров.

Дополнение

Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявляла, что вражеские хакеры совершили одну из крупнейших кибератак на государственные реестры Украины.

Стефанишина также отмечала, что все данные, которые находились в реестрах - сохранены и подлежат восстановлению.

22 декабря первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко, заявлял, что на полное восстановление государственных реестров Минюста, которые подверглись самой масштабной российской кибератаке, понадобится около двух недель.

Как рассказал председатель подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, причиной масштабной кибератаки на государственные реестры Министерства юстиции Украины мог быть как фишинг, так и подкуп работников, которые имели доступ к этим реестрам.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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