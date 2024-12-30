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Після кібератаки в Україні відновили роботу три ключі нотаріальні реєстри

Київ • УНН

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Мін'юст відновив роботу Єдиного реєстру довіреностей, Спадкового реєстру та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів. Нотаріуси зможуть внести всі дії, вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, протягом 5 робочих днів.

В Україні запрацювали перші державні реєстри після масштабної кібератаки. Відновили свою роботу Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів. Про це повідомили у понеділок в Міністерстві юстиції України, передає УНН.

Міністерство юстиції України відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів. Після масштабної кібератаки росіян запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів

- йдеться у повідомленні Мін'юсту.

Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків.

Всі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж 5 робочих днів. Впроваджено посилені заходи кіберзахисту.

Наразі, як повідомляється, у Мін'юсті працюють над відкриттям інших реєстрів.

Доповнення

Міністр юстиції України Ольга Стефанішина заявляла, що ворожі хакери здійснили одну з найбільших кібератак на державні реєстри України.

Стефанішина також зазначала, що всі дані, які перебували в реєстрах — збережені і підлягав відновленню.

22 грудня перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко, заявляв, що на повне відновлення державних реєстрів Мін'юсту, які зазнали наймасштабнішої російської кібератаки, знадобиться близько двох тижнів.

Як розповів голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, причиною масштабної кібератаки на державні реєстри Міністерства юстиції України міг бути як фішинг, так і підкуп працівників, які мали доступ до цих реєстрів.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоТехнології
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМіністерство юстиції України
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