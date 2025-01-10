Работа основных сервисов на портале ЕГР после кибератаки рф восстановлена - Минюст
Киев • УНН
Минюст сообщил о возобновлении работы всех основных сервисов портала ЕГР после масштабной кибератаки со стороны РФ. Снова доступны поиск информации, формирование выписок и другие ключевые функции реестра.
Работа всех основных сервисов портала Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) после масштабной кибератаки со стороны рф восстановлена, сообщили в Министерстве юстиции в пятницу, пишет УНН.
Восстановлена работа всех основных сервисов портала ЕГР после масштабной кибератаки со стороны рф!
На портале снова доступны:
- Бесплатный поиск информации в реестре;
- Формирование выписок;
- Получение результатов админуслуг по коду доступа;
- Доступ государственных органов к сведениям из реестра через идентификаторы доступа.
"Мы понимаем, насколько важным является бесперебойный доступ к государственным услугам для каждого из вас. Специалисты ГП "Национальные информационные системы" совместно с кибердепартаментом Службы безопасности Украины, Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины и киберполицией продолжают работать над усилением защиты реестров, чтобы гарантировать вам стабильную работу сервисов. Спасибо за ваше терпение и понимание в течение этого сложного периода", - отметили в Минюсте.
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