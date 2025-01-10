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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Работа основных сервисов на портале ЕГР после кибератаки рф восстановлена - Минюст

Работа основных сервисов на портале ЕГР после кибератаки рф восстановлена - Минюст

Киев  •  УНН

 • 3502 просмотра

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Минюст сообщил о возобновлении работы всех основных сервисов портала ЕГР после масштабной кибератаки со стороны РФ. Снова доступны поиск информации, формирование выписок и другие ключевые функции реестра.

Работа всех основных сервисов портала Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) после масштабной кибератаки со стороны рф восстановлена, сообщили в Министерстве юстиции в пятницу, пишет УНН.

Восстановлена работа всех основных сервисов портала ЕГР после масштабной кибератаки со стороны рф!

- сообщили в Минюсте.

На портале снова доступны:

  • Бесплатный поиск информации в реестре;
    • Формирование выписок;
      • Получение результатов админуслуг по коду доступа;
        • Доступ государственных органов к сведениям из реестра через идентификаторы доступа.

          "Мы понимаем, насколько важным является бесперебойный доступ к государственным услугам для каждого из вас. Специалисты ГП "Национальные информационные системы" совместно с кибердепартаментом Службы безопасности Украины, Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины и киберполицией продолжают работать над усилением защиты реестров, чтобы гарантировать вам стабильную работу сервисов. Спасибо за ваше терпение и понимание в течение этого сложного периода", - отметили в Минюсте.

          Минюст возобновил работу сайта после кибератаки, часть реестров еще в процессе08.01.25, 13:55 • 17772 просмотра

          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

          Обществополитика
          ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
          sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
          ukrainaУкраина

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