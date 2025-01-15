Минюст назвал сроки восстановления еще трех реестров после кибератаки рф

Критически важные госреестры уже восстановлены после кибератаки со стороны рф. Реестры обременений, движимого имущества и исполнительных производств планируют запустить до конца января. Об этом сообщили в Минюсте в среду, пишет УНН.

Детали

Как сообщил первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко, после масштабной кибератаки со стороны рф «уже удалось восстановить работу критически важных реестров». «В то же время реестры обременений и движимого имущества, реестр исполнительных производств все еще находятся в процессе восстановления. Запуск всех сервисов планируется до конца января», - говорится в сообщении.

«В отличие от государственного реестра актов гражданского состояния или ЕГР, которые восстанавливались поэтапно, эти реестры (не работающие - ред.) могут быть восстановлены только одновременно из-за их тесной взаимосвязанности», - пояснил Кучерявенко.

Работа основных сервисов на портале ЕГР после кибератаки рф восстановлена - Минюст