Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось

Инфраструктура государственных реестров после масштабной российской кибератаки восстановлена, они снова работают. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина в своем Facebook, пишет УНН.

Детали

«россияне не достигли своей цели. Мы шаг за шагом восстановили ключевые реестры для нотариусов, затем ГРАГС, ЕГР, и вот завершена работа по восстановлению последней части реестров. Финальный шаг - актуализация данных, внесенных за время восстановления, чем уже занимаются специалисты исполнительной службы и частные исполнители. Еще раз подчеркну, данные украинцев не были потеряны», - отметила министр в заметке.

Стефанишина также указала на увольнение руководителя ГП «Национальные информационные системы» Алексея Бережного.

«Уголовное производство, которое было открыто сразу же после атаки, до сих пор продолжается. Впервые провели аудит НАИС, он уже завершен. Кроме того, продолжается служебное расследование», - пишет Стефанишина.

Также она отметила об усилении защиты госреестров. В частности, после кибератаки Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11290, согласно которому будет создана профессиональная сеть специалистов по кибербезопасности во всех государственных учреждениях, где обрабатывают важные данные украинцев.

Напомним

Ранее УНН уже писал, что критически важные госреестры уже восстановлены после кибератаки со стороны рф. В частности, речь шла о реестрах обременений, движимого имущества и исполнительных производств планируют запустить до конца января.