"Дія" возобновила возможность закрытия ФЛП онлайн без регистратора
Киев • УНН
На портале "Дія" снова можно прекратить деятельность ФЛП онлайн без участия государственного регистратора. Услуга работает автоматически и минимизирует время ожидания.
На портале "Дія" снова доступна возможность прекращения деятельности физического лица-предпринимателя онлайн без участия государственного регистратора. Об этом сообщает вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Отмечается, что эта услуга минимизирует человеческий фактор и уменьшает время ожидания. В Дії можно прекратить деятельность физического лица-предпринимателя онлайн без участия государственного регистратора.
Если решили сменить деятельность или же масштабироваться, пользуйтесь услугой с мгновенным результатом. Автоматическое закрытие ФЛП минимизирует человеческий фактор и уменьшает время ожидания
О восстановлении других сервисов Михаил Федоров обещает информировать в социальных сетях.
Напомним
Министерство юстиции сообщили о возобновлении работы всех государственных реестров после российской кибератаки, данные украинцев не потеряны. Вводятся новые меры безопасности и создается сеть специалистов по кибербезопасности.