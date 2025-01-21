"Дія" возобновила возможность закрытия ФЛП онлайн без регистратора

ukenru
Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа
20 января, 18:49 • 68612 просмотра

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа

Эксклюзив
Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора
20 января, 16:10 • 100970 просмотра

Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора

Эксклюзив
Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп
20 января, 15:45 • 101471 просмотра

Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп

Эксклюзив
АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
20 января, 15:22 • 100951 просмотра

АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства

Эксклюзив
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
20 января, 14:52 • 109835 просмотра

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать
20 января, 12:24 • 122108 просмотра

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось
20 января, 09:31 • 106712 просмотра

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось

Эксклюзив
Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января
20 января, 07:13 • 116679 просмотра

Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января

Эксклюзив
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
20 января, 06:40 • 157562 просмотра

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксклюзив
"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)
20 января, 06:01 • 116885 просмотра

"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рада готовит новые санкции за нарушение правил мобилизации в ТЦК и ВВК

Рада готовит новые санкции за нарушение правил мобилизации в ТЦК и ВВК

20 января, 16:29 • 38025 просмотра
Инаугурация Трампа: главы влиятельных технологических титанов прибыли в Капитолий

Инаугурация Трампа: главы влиятельных технологических титанов прибыли в Капитолий

20 января, 16:32 • 38205 просмотра
О войне в Украине не упомянул, но заверил, что хочет быть миротворцем: что еще было в первой речи Трампа

О войне в Украине не упомянул, но заверил, что хочет быть миротворцем: что еще было в первой речи Трампа

20 января, 18:07 • 46979 просмотра
Забираем его обратно: Трамп о Панамском канале

Забираем его обратно: Трамп о Панамском канале

20 января, 18:19 • 51162 просмотра
Как гражданские лица: Байден и Харрис покинули Капитолийский холм

Как гражданские лица: Байден и Харрис покинули Капитолийский холм

20 января, 18:35 • 48217 просмотра
публикации
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
Эксклюзив

20 января, 14:52 • 109838 просмотра
"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

20 января, 12:24 • 122111 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 151274 просмотра
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
Эксклюзив

20 января, 06:40 • 157562 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

20 января, 05:30 • 161030 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

20 января, 11:17 • 127478 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 140052 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 128644 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 133360 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 133737 просмотра
Актуальное
"Дія" возобновила возможность закрытия ФЛП онлайн без регистратора

"Дія" возобновила возможность закрытия ФЛП онлайн без регистратора

Киев  •  УНН

 • 5892 просмотра

Read in English

На портале "Дія" снова можно прекратить деятельность ФЛП онлайн без участия государственного регистратора. Услуга работает автоматически и минимизирует время ожидания.

На портале "Дія" снова доступна возможность прекращения деятельности физического лица-предпринимателя онлайн без участия государственного регистратора. Об этом сообщает вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Отмечается, что эта услуга минимизирует человеческий фактор и уменьшает время ожидания. В Дії можно прекратить деятельность физического лица-предпринимателя онлайн без участия государственного регистратора.

Если решили сменить деятельность или же масштабироваться, пользуйтесь услугой с мгновенным результатом. Автоматическое закрытие ФЛП минимизирует человеческий фактор и уменьшает время ожидания

- говорится в заметке.

О восстановлении других сервисов Михаил Федоров обещает информировать в социальных сетях.

Напомним

Министерство юстиции сообщили о возобновлении работы всех государственных реестров после российской кибератаки, данные украинцев не потеряны. Вводятся новые меры безопасности и создается сеть специалистов по кибербезопасности.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоЭкономикаТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы