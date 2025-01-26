В "Дії" возобновили работу 13 строительных сервисов
Киев • УНН
В приложении Дія возобновили работу 13 строительных сервисов, включая уведомления о строительстве и декларации. Большинство услуг автоматизированы и направлены на противодействие коррупции.
Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что в Дії возобновили работу 13 строительных сервисов, пишет УНН.
Детали
Снова доступными в частности стали сообщения о строительстве и декларации о готовности объекта.
Полный перечень строительных услуг включает:
- Уведомление о начале подготовительных работ;
- Уведомление о начале строительных работ на основании строительного паспорта;
- Уведомление о начале строительных работ СС1;
- Заявление на предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;
- Выдача строительного паспорта;
- Декларация о готовности к эксплуатации объектов СС1;
- Декларация о готовности объекта к эксплуатации на основании строительного паспорта;
- Декларация о готовности к эксплуатации самовольно построенных объектов на земельном участке соответствующего целевого назначения;
- Декларация о готовности к эксплуатации по решению суда;
- Разрешение на выполнение строительных работ и представление изменений к уже выданному разрешению;
- Аннулирование разрешения на выполнение строительных работ;
- Сертификат о принятии объекта в эксплуатацию;
- Отмена уведомления о начале подготовительных или строительных работ.
Строительные услуги максимально автоматизированы - большинство данных в заявлениях подтягиваются из реестров, решение по части услуг также выдается автоматически. В первую очередь это направлено на эффективное противодействие коррупции
В министерстве добавили, что автоматизация также обеспечивает простое, прозрачное и быстрое получение соответствующих документов, что является актуальным как для бизнеса, так и для украинцев, которые строят для себя.
Напомним
На портале "Дія" снова можно прекратить деятельность ФЛП онлайн без участия государственного регистратора. Услуга работает автоматически и минимизирует время ожидания.