Стартовало декларирование для ФЛП 3 группы через «Дію» - Федоров

С 1 июля физические лица – предприниматели (ФЛП) 3 группы со ставкой 5%, без НДС и наемных работников, могут подавать налоговые декларации за II квартал через портал "Дія", сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Все работает в несколько кликов. Нужно лишь внести доход за II квартал — Дія сама посчитает налоги и подтянет предыдущие показатели. Декларацию подают ФЛП 3 группы со ставкой 5%, без НДС и наемных работников - говорится в сообщении.

Какие налоги платят в Дії:

единый налог - 5% дохода;

военный сбор - 1% дохода;

ЕСВ - 22% от минимальной зарплаты.

Федоров отметил, что военный сбор будет начислен автоматически в соответствии с вашим доходом. Если вы освобождены — просто укажите "0". Декларацию нужно подать до 11 августа.

Сейчас работаем над комплексным переосмыслением услуги уплаты налогов в Дії - чтобы сделать этот процесс еще удобнее. Ждите обновлений - добавил Федоров.

Напомним

Более 800 тысяч физических лиц-предпринимателей уже зарегистрировано через портал "Дія" в Украине. Процедура занимает всего несколько кликов и считается самой быстрой в мире.