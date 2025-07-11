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Мобилизованные ФЛП освобождаются от налогов и отчетности: в налоговой службе озвучили детали

Киев • УНН

 • 706 просмотра

В Украине вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, освобождающие мобилизованных ФЛП от уплаты налогов и подачи отчетности на время службы. Освобождение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников.

Мобилизованные ФЛП освобождаются от налогов и отчетности: в налоговой службе озвучили детали

В Украине вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. Отныне самозанятые физические лица или физические лица-предприниматели (ФЛП), которые были мобилизованы во время военного положения или подписали контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и подачи отчетности на время службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Детали

Согласно Закону № 4505-ІХ, в случае мобилизации ФЛП освобождается от уплаты следующих налогов:

  • налог на доходы физических лиц;
    • единый налог;
      • военный сбор;
        • ЕСВ, если ФЛП не имеет наемных работников.

          Освобождение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.

          Что нужно делать ФЛП

          • если информация о мобилизации, контракте или демобилизации уже есть в Реестре – заявление подавать не нужно;
            • если данных в Реестре нет – можно подать заявление и копии подтверждающих документов самостоятельно в налоговую.

              В то же время Государственная налоговая служба не будет начислять авансовые платежи по единому налогу и военному сбору на период мобилизации или действия контракта. Если такие суммы уже были начислены, их должны аннулировать.

              Напомним

              Ранее УНН сообщал, что с 1 июля физические лица – предприниматели (ФЛП) 3 группы со ставкой 5%, без НДС и наемных работников, могут подавать налоговые декларации за II квартал через портал "Дія".

              Евгений Устименко

              Евгений Устименко

              ОбществоВойнаЭкономикаЛайфхак
              Государственная налоговая служба Украины
              Украина
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