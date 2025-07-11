Мобилизованные ФЛП освобождаются от налогов и отчетности: в налоговой службе озвучили детали
Киев • УНН
В Украине вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, освобождающие мобилизованных ФЛП от уплаты налогов и подачи отчетности на время службы. Освобождение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников.
В Украине вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. Отныне самозанятые физические лица или физические лица-предприниматели (ФЛП), которые были мобилизованы во время военного положения или подписали контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и подачи отчетности на время службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.
Детали
Согласно Закону № 4505-ІХ, в случае мобилизации ФЛП освобождается от уплаты следующих налогов:
- налог на доходы физических лиц;
- единый налог;
- военный сбор;
- ЕСВ, если ФЛП не имеет наемных работников.
Освобождение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.
Что нужно делать ФЛП
- если информация о мобилизации, контракте или
демобилизации уже есть в Реестре – заявление подавать не нужно;
- если данных в Реестре нет – можно подать заявление и
копии подтверждающих документов самостоятельно в налоговую.
В то же время Государственная налоговая служба не будет начислять авансовые платежи по единому налогу и военному сбору на период мобилизации или действия контракта. Если такие суммы уже были начислены, их должны аннулировать.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что с 1 июля физические лица – предприниматели (ФЛП) 3 группы со ставкой 5%, без НДС и наемных работников, могут подавать налоговые декларации за II квартал через портал "Дія".