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Біля берегів Флориди затопили легендарний лайнер, щоб створити найбільший у світі штучний риф

Київ • УНН

 • 11404 перегляди

Лайнер SS United States, що перевозив знаменитостей і президентів, навмисно затопили біля Флориди. Він стане штучним рифом.

Біля берегів Флориди затопили легендарний лайнер, щоб створити найбільший у світі штучний риф

Колись найшвидший у світі океанський лайнер, який за довжиною перевершував "Титанік" і сотні разів перетинав Атлантичний океан, стане найбільшим у світі штучним океанічним рифом. Для цього його навмисно затопили біля узбережжя Флориди. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Судно SS United States майже 30 років простояло біля причалу у Філадельфії, після чого його перевезли до Флориди. Тепер воно стане домівкою для морських мешканців і підводною пам'яткою для дайверів.

Активісти безуспішно намагалися домогтися збереження лайнера та перетворення його на музей. До того як судно придбала місцева влада одного з округів Флориди, розглядали кілька пропозицій. Зокрема, окрім музею, пропонували використовувати його як плавучий готель. Однак жодну із цих ідей зрештою не реалізували.

Поки тривали судові розгляди, судно стояло біля різних причалів, переходячи від одного власника до іншого.

Після того як лайнер викупив один з округів Флориди, вирішили перетворити його на один із численних штучних рифів біля узбережжя. Водночас музей, присвячений історії судна, також створять, але на суші.

Доповнення

З 1952 до 1969 року, перш ніж SS United States несподівано вивели з експлуатації, лайнером через Атлантичний океан перевозили членів королівських родин і знаменитостей.

На його борту побували Марлон Брандо, Коко Шанель, Дюк Еллінгтон, Сальвадор Далі, Волт Дісней, Джуді Гарленд і Кері Грант.

Колишні президенти США Гаррі Трумен, Дуайт Ейзенхауер і Джон Кеннеді також подорожували цим судном. А ще до свого президентства на ньому перетинав океан молодий Білл Клінтон.

Коли у 1962–1963 роках до США привозили з Франції картину "Мона Ліза", назад її перевозили саме на SS United States.

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Ольга Розгон

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