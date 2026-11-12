У берегов Флориды затопили легендарный лайнер, чтобы создать крупнейший в мире искусственный риф

Когда-то самый быстрый в мире океанский лайнер, который по длине превосходил «Титаник» и сотни раз пересекал Атлантический океан, станет крупнейшим в мире искусственным океанским рифом. Для этого его намеренно затопили у побережья Флориды. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Судно SS United States почти 30 лет простояло у причала в Филадельфии, после чего его перевезли во Флориду. Теперь оно станет домом для морских обитателей и подводной достопримечательностью для дайверов.

Активисты безуспешно пытались добиться сохранения лайнера и превращения его в музей. До того как судно приобрели местные власти одного из округов Флориды, рассматривалось несколько предложений. В частности, помимо музея, предлагали использовать его как плавучую гостиницу. Однако ни одну из этих идей в итоге не реализовали.

Пока продолжались судебные разбирательства, судно стояло у разных причалов, переходя от одного владельца к другому.

После того как лайнер выкупил один из округов Флориды, решили превратить его в один из многочисленных искусственных рифов у побережья. В то же время музей, посвящённый истории судна, также создадут, но на суше.

Дополнение

С 1952 по 1969 год, прежде чем SS United States неожиданно вывели из эксплуатации, лайнер перевозил через Атлантический океан членов королевских семей и знаменитостей.

На его борту побывали Марлон Брандо, Коко Шанель, Дюк Эллингтон, Сальвадор Дали, Уолт Дисней, Джуди Гарленд и Кэри Грант.

Бывшие президенты США Гарри Трумэн, Дуайт Эйзенхауэр и Джон Кеннеди также путешествовали на этом судне. А ещё до своего президентства на нём пересекал океан молодой Билл Клинтон.

Когда в 1962–1963 годах в США привозили из Франции картину «Мона Лиза», обратно её перевозили именно на SS United States.

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