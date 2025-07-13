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Неделя замедления, глубины и внутренних процессов: астропрогноз на 14–20 июля
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Неделя замедления, глубины и внутренних процессов: астропрогноз на 14–20 июля

Киев • УНН

 • 94 просмотра

В Украине начался опасный астрологический период, указывающий на возможные кризисы в управлении государством.

Неделя замедления, глубины и внутренних процессов: астропрогноз на 14–20 июля

Неделя 14-20 июля пройдет под влиянием убывающей Луны, стационарного и ретроградного Меркурия, а также Дней Света 18-19 июля. Что нас ждет в этот период - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

"Мы входим в период убывающей Луны — это всегда сигнал: время завершать, а не начинать. И в этом — большая сила", - указала Базиленко. 

Стационарный и ретроградный Меркурий

16 и 17 июля — Меркурий замирает в своем движении, готовясь развернуться в обратном направлении.

"Это самые "зависшие" дни. Важно: не назначайте переговоров, важных встреч или запусков — все будет тормозиться или переноситься.

Но несмотря на внешнюю задержку, Луна в эти дни образует гармоничные конфигурации, так что это — отличный момент для:

• самоанализа;

• внутреннего очищения;

• работы с эмоциями;

• осмысления того, что давно требовало внимания", - отметила астролог. 

С 18 июля по 11 августа Меркурий будет ретроградным.

Его движение происходит в знаке Льва, что вносит особые трудности в:

• коммуникацию;

• выступления;

• творческие проекты;

• работу с публикой и медиа.

"Может давать сбои техника, опаздывать релизы, задерживаться решения", - отметила Базиленко. 

Но этот период идеален для:

• завершения давних дел;

• общения с теми, с кем давно не удавалось найти общий язык;

• повторения учебного материала;

• чтения отложенных книг;

• внутреннего углубления и восстановления.

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18–19 июля — Дни Света

Это особые дни — Солнце соединяется с Белой Луной. Такой аспект бывает только раз в год и дарит настоящее ощущение подъема.

Это время поддерживает:

• молитву;

• медитацию;

• обращение к высшим силам;

• глубокие разговоры с собой.

"Люди с открытой душой, те, кто стремится к добру, могут получить неожиданную помощь, ясность, благословение.

А те, кто действует нечестно или разрушительно — могут столкнуться с последствиями своих поступков", - рассказала астролог. 

Ситуация в стране: напряженный мундальный аспект

"В гороскопе Украины начался очень опасный астрологический период:

Уран в начале этого месяца образовал напряженный аспект к Солнцу страны, а Солнце — это власть, президент, лидер нации.

Этот аспект действует с середины июля до начала августа, а затем повторится в конце года и весной 2026 года.

Он указывает на серьезные вызовы в управлении государством, возможные кризисы или переломные события", -  заявила Базиленко. 

Что может произойти при таком аспекте:

1. Смена правительства:

• отставка или снятие высокопоставленных чиновников;

• опасность для лидера страны;

• давление со стороны народа или международного сообщества.

2. Попытка реформ или контроль: 

• пересмотр Конституции;

• усиление контроля или наоборот — попытки реформ;

• роспуск парламента.

3. Массовые движения:

• протесты, гражданская энергия;

• поиск новых моделей управления;

• обострение общественного диалога.

4. Международное влияние

• давление, санкции или вмешательство;

• или наоборот — сильная и неожиданная поддержка Украины со стороны союзников.

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Вывод: Эта неделя — не для рывка, а для осознания, завершения и тишины. Мы проходим через внутреннюю перестройку, и если будем слушать себя — то выйдем сильнее. Жизнь говорит тихо. И именно в этой тишине рождается новый свет

- отметила астролог. 

Прогноз для знаков Зодиака на неделю с 14 по 20 июля 2025 года

ОВЕН

Не спеши. Твои действия будут эффективными только тогда, когда за ними будет стоять тишина внутри. Конец недели принесет ясность — сейчас важно остановиться и подумать.

ТЕЛЕЦ

Слушай близких. Именно через разговоры, эмоции, простые слова — ты поймешь главное. Твое сердце чувствует больше, чем ты думаешь.

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БЛИЗНЕЦЫ

Твои идеи достойны внимания, но не все готовы их услышать. Дай им время созреть. Ближе к выходным ты получишь знак, что движешься правильно.

РАК

Твоя неделя. Но не бойся закончить что-то, что уже давно тянет назад. В этом твоя свобода. Твоя нежность — не слабость, а сила.

ЛЕВ

Тебе хочется быть ярким — но сейчас лучше сделать шаг назад. Твой свет никуда не денется. Просто позволь себе молчать там, где ты привык говорить.

ДЕВА

Твой порядок — это твоя опора. Но сейчас важно не только убирать снаружи, но и внутри. Дай себе время на эмоциональное очищение.

ВЕСЫ

Баланс ищи не в других, а в себе. Если что-то шатается — это не всегда о тебе. Просто сохраняй равновесие, не ввязываясь в лишнее.

СКОРПИОН

Время вспомнить, чего ты на самом деле хочешь. Твоя энергия рассеивается на тех, кто не заслуживает. Верни себе себя.

СТРЕЛЕЦ

Твое движение на этой неделе — не вперед, а вглубь. Кажется, что стоишь на месте, но на самом деле вырастаешь изнутри. Позволь себе паузу.

КОЗЕРОГ

Не все решается силой воли. Есть вещи, которые требуют принятия, а не контроля. Дай им течь.

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ВОДОЛЕЙ

Информации будет много, но не вся она твоя. Фильтруй, кому верить. Твое тело — лучший навигатор.

РЫБЫ

Эта неделя откроет твое сердце, но может и ранить. Не прячься, просто будь мягким — и мудрым одновременно.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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