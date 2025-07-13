Неделя замедления, глубины и внутренних процессов: астропрогноз на 14–20 июля
Киев • УНН
В Украине начался опасный астрологический период, указывающий на возможные кризисы в управлении государством.
Неделя 14-20 июля пройдет под влиянием убывающей Луны, стационарного и ретроградного Меркурия, а также Дней Света 18-19 июля. Что нас ждет в этот период - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.
"Мы входим в период убывающей Луны — это всегда сигнал: время завершать, а не начинать. И в этом — большая сила", - указала Базиленко.
Стационарный и ретроградный Меркурий
16 и 17 июля — Меркурий замирает в своем движении, готовясь развернуться в обратном направлении.
"Это самые "зависшие" дни. Важно: не назначайте переговоров, важных встреч или запусков — все будет тормозиться или переноситься.
Но несмотря на внешнюю задержку, Луна в эти дни образует гармоничные конфигурации, так что это — отличный момент для:
• самоанализа;
• внутреннего очищения;
• работы с эмоциями;
• осмысления того, что давно требовало внимания", - отметила астролог.
С 18 июля по 11 августа Меркурий будет ретроградным.
Его движение происходит в знаке Льва, что вносит особые трудности в:
• коммуникацию;
• выступления;
• творческие проекты;
• работу с публикой и медиа.
"Может давать сбои техника, опаздывать релизы, задерживаться решения", - отметила Базиленко.
Но этот период идеален для:
• завершения давних дел;
• общения с теми, с кем давно не удавалось найти общий язык;
• повторения учебного материала;
• чтения отложенных книг;
• внутреннего углубления и восстановления.
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18–19 июля — Дни Света
Это особые дни — Солнце соединяется с Белой Луной. Такой аспект бывает только раз в год и дарит настоящее ощущение подъема.
Это время поддерживает:
• молитву;
• медитацию;
• обращение к высшим силам;
• глубокие разговоры с собой.
"Люди с открытой душой, те, кто стремится к добру, могут получить неожиданную помощь, ясность, благословение.
А те, кто действует нечестно или разрушительно — могут столкнуться с последствиями своих поступков", - рассказала астролог.
Ситуация в стране: напряженный мундальный аспект
"В гороскопе Украины начался очень опасный астрологический период:
Уран в начале этого месяца образовал напряженный аспект к Солнцу страны, а Солнце — это власть, президент, лидер нации.
Этот аспект действует с середины июля до начала августа, а затем повторится в конце года и весной 2026 года.
Он указывает на серьезные вызовы в управлении государством, возможные кризисы или переломные события", - заявила Базиленко.
Что может произойти при таком аспекте:
1. Смена правительства:
• отставка или снятие высокопоставленных чиновников;
• опасность для лидера страны;
• давление со стороны народа или международного сообщества.
2. Попытка реформ или контроль:
• пересмотр Конституции;
• усиление контроля или наоборот — попытки реформ;
• роспуск парламента.
3. Массовые движения:
• протесты, гражданская энергия;
• поиск новых моделей управления;
• обострение общественного диалога.
4. Международное влияние
• давление, санкции или вмешательство;
• или наоборот — сильная и неожиданная поддержка Украины со стороны союзников.
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Вывод: Эта неделя — не для рывка, а для осознания, завершения и тишины. Мы проходим через внутреннюю перестройку, и если будем слушать себя — то выйдем сильнее. Жизнь говорит тихо. И именно в этой тишине рождается новый свет
Прогноз для знаков Зодиака на неделю с 14 по 20 июля 2025 года
ОВЕН
Не спеши. Твои действия будут эффективными только тогда, когда за ними будет стоять тишина внутри. Конец недели принесет ясность — сейчас важно остановиться и подумать.
ТЕЛЕЦ
Слушай близких. Именно через разговоры, эмоции, простые слова — ты поймешь главное. Твое сердце чувствует больше, чем ты думаешь.
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БЛИЗНЕЦЫ
Твои идеи достойны внимания, но не все готовы их услышать. Дай им время созреть. Ближе к выходным ты получишь знак, что движешься правильно.
РАК
Твоя неделя. Но не бойся закончить что-то, что уже давно тянет назад. В этом твоя свобода. Твоя нежность — не слабость, а сила.
ЛЕВ
Тебе хочется быть ярким — но сейчас лучше сделать шаг назад. Твой свет никуда не денется. Просто позволь себе молчать там, где ты привык говорить.
ДЕВА
Твой порядок — это твоя опора. Но сейчас важно не только убирать снаружи, но и внутри. Дай себе время на эмоциональное очищение.
ВЕСЫ
Баланс ищи не в других, а в себе. Если что-то шатается — это не всегда о тебе. Просто сохраняй равновесие, не ввязываясь в лишнее.
СКОРПИОН
Время вспомнить, чего ты на самом деле хочешь. Твоя энергия рассеивается на тех, кто не заслуживает. Верни себе себя.
СТРЕЛЕЦ
Твое движение на этой неделе — не вперед, а вглубь. Кажется, что стоишь на месте, но на самом деле вырастаешь изнутри. Позволь себе паузу.
КОЗЕРОГ
Не все решается силой воли. Есть вещи, которые требуют принятия, а не контроля. Дай им течь.
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ВОДОЛЕЙ
Информации будет много, но не вся она твоя. Фильтруй, кому верить. Твое тело — лучший навигатор.
РЫБЫ
Эта неделя откроет твое сердце, но может и ранить. Не прячься, просто будь мягким — и мудрым одновременно.