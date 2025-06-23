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Лунный свет для улучшения измерений из космоса: NASA готовит инновационный инструмент Arcstone

Киев • УНН

 • 612 просмотра

NASA готовится запустить Arcstone, инновационный космический инструмент, который будет использовать свет, отраженный от Луны, для калибровки датчиков наблюдения Земли. Это позволит проводить более надежные и универсальные измерения.

Лунный свет для улучшения измерений из космоса: NASA готовит инновационный инструмент Arcstone

NASA вскоре запустит уникальный прибор под названием Arcstone для улучшения качества данных, поступающих от датчиков наблюдения за Землей на орбите.

Передает УНН со ссылкой на сайт NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства).

Детали

NASA готовится к запуску Arcstone, инновационного космического инструмента, который будет использовать свет, отраженный от Луны, для калибровки датчиков наблюдения Земли.

В настоящее время калибровка орбитальных датчиков осуществляется путем сравнения собранных данных с известными источниками, такими как Солнце или поверхность Земли. Однако атмосфера вносит переменные, которые могут повлиять на точность.

Ожидается, что Arcstone, наблюдая за Луной непосредственно из космоса, устранит атмосферные помехи. Это позволит проводить более надежные и универсальные измерения.

Комментарий

Одной из самых сложных задач дистанционного зондирования из космоса является достижение необходимой точности калибровки приборов на орбите

- говорит главный исследователь миссии Arcstone и физик из Исследовательского центра Лэнгли, Константин Лукашин.

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Луна является прекрасным и доступным источником калибровки за пределами земной атмосферы. Свет, отражающийся от Луны, чрезвычайно стабилен и может быть измерен с очень высоким уровнем детализации. 

Цель Arcstone - улучшить точность лунной калибровки, чтобы повысить качество данных космического дистанционного зондирования для следующих поколений

Справка

Миссия NASA Arcstone будет запущена в конце июня на борту небольшого спутника CubeSat.

В течение запланированной шестимесячной миссии Arcstone будет использовать спектрометр - научный инструмент, который измеряет и анализирует свет, разделяя его на составляющие длины волн, или спектр - для измерения спектрального отражения Луны. 

Напомним

Аппарат Blue Ghost сделал высококачественные снимки захода Солнца с Луны. В NASA надеются, что они помогут раскрыть тайну странной дымки, которую впервые наблюдали на Луне в 1960-х.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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