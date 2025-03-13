За шаг до спутника Марса: астероидная миссия "Hera" впервые использована за пределами Земли и Луны

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17284 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32974 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67167 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216843 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124571 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393162 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312006 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214040 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244366 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255207 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16251 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 11962 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 12933 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15743 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13218 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134051 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216843 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393162 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255194 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312006 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4006 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15746 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47008 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72452 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57514 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

За шаг до спутника Марса: астероидная миссия "Hera" впервые использована за пределами Земли и Луны

Киев • УНН

 • 16394 просмотра

Зонд "Hera" сфотографировал Марс и Деймос во время пролета. Это поможет в планировании будущих миссий по исследованию спутников Марса и разработке технологий защиты от астероидов.

За шаг до спутника Марса: астероидная миссия "Hera" впервые использована за пределами Земли и Луны

Межпланетная станция Европейского космического агентства (ЕКА) Hera (Гера), выполняя пролет мимо Марса, сфотографировала поверхность красной планеты, а также поверхность Деймоса, меньшего и более загадочного из двух спутников Марса.

Передает УНН со ссылкой на European Space Agency (ESA).

Зонд Европейского космического агентства "Hera" на пути к астероидам Дидимос и Диморфос прошел вблизи Марса. Активировав ряд инструментов, HERA сфотографировала поверхность красной планеты, а также лицо Деймоса, меньшего и более загадочного из двух спутников Марса.

Справочно

"Hera" был запущен 7 октября 2024 года. Ключевая цель - преодолеть пространство на пути к первому астероиду, чья орбита была изменена человеческой деятельностью. Собирая данные вблизи об астероиде Диморфос, на который в 2022 году столкнулся космический зонд НАСА DART, Hera должна помочь сделать отклонение астероидов "хорошо известной и потенциально повторяемой техникой".

Пролет Hera мимо Марса 12 марта был неотъемлемой частью фазы дальнего космического круиза. Двигаясь со скоростью 9 км/с относительно Марса, Hera смогла сфотографировать Деймос с расстояния 1000 км, осматривая менее заметную противоположную сторону приливно-замкнутой луны с красной планеты.

Покрытый пылью Деймос размером 12,4 км на самом деле может быть остатком гигантского столкновения с Марсом или захваченным астероидом.

Наша команда по анализу миссии и динамике полета в ESOC в Германии проделала отличную работу по планированию гравитационной помощи. Особенно потому, что их попросили точно настроить маневр, чтобы приблизить Hera к Деймосу, что создало для них дополнительную работу!

-  комментирует менеджер по эксплуатации космического корабля Hera ESA Каглаян Гербуэз.

Результаты близкого сближения с Деймосом должны помочь в оперативном планировании миссии Mars Moons Exploration Mission (MMX), которую в следующем году возглавят ряд международных космических центров, в частности:

  • JAXA (Агентство аэрокосмических исследований Японии);
    • NASA ( (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства);
      • Французское космическое агентство CNES;
        • Немецкий аэрокосмический центр (DLR).

          Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства14.08.24, 20:21 • 108197 просмотров

          Игорь Тележников

          Игорь Тележников

          Новости МираТехнологии
          Европейское космическое агентство
          Марс
          NASA
          Brent
          $66.30
          Bitcoin
          $83,876.00
          S&P 500
          $5,096.39
          Tesla
          $240.21
          Газ TTF
          $36.40
          Золото
          $3,057.44
          Ethereum
          $1,816.96