За шаг до спутника Марса: астероидная миссия "Hera" впервые использована за пределами Земли и Луны

Межпланетная станция Европейского космического агентства (ЕКА) Hera (Гера), выполняя пролет мимо Марса, сфотографировала поверхность красной планеты, а также поверхность Деймоса, меньшего и более загадочного из двух спутников Марса.

Передает УНН со ссылкой на European Space Agency (ESA).

Зонд Европейского космического агентства "Hera" на пути к астероидам Дидимос и Диморфос прошел вблизи Марса. Активировав ряд инструментов, HERA сфотографировала поверхность красной планеты, а также лицо Деймоса, меньшего и более загадочного из двух спутников Марса.

Справочно

"Hera" был запущен 7 октября 2024 года. Ключевая цель - преодолеть пространство на пути к первому астероиду, чья орбита была изменена человеческой деятельностью. Собирая данные вблизи об астероиде Диморфос, на который в 2022 году столкнулся космический зонд НАСА DART, Hera должна помочь сделать отклонение астероидов "хорошо известной и потенциально повторяемой техникой".

Пролет Hera мимо Марса 12 марта был неотъемлемой частью фазы дальнего космического круиза. Двигаясь со скоростью 9 км/с относительно Марса, Hera смогла сфотографировать Деймос с расстояния 1000 км, осматривая менее заметную противоположную сторону приливно-замкнутой луны с красной планеты.

Покрытый пылью Деймос размером 12,4 км на самом деле может быть остатком гигантского столкновения с Марсом или захваченным астероидом.

Наша команда по анализу миссии и динамике полета в ESOC в Германии проделала отличную работу по планированию гравитационной помощи. Особенно потому, что их попросили точно настроить маневр, чтобы приблизить Hera к Деймосу, что создало для них дополнительную работу!