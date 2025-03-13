За крок до супутника Марса: астероїдна місія Hera вперше використана за межами Землі та Місяця

Міжпланетна станція Європейського космічного агентства (ЕКА) Hera (Гера), виконуючи проліт повз Марс, сфотографувала поверхню червоної планети, а також поверхню Деймоса, меншого і загадковішого з двох супутників Марса.

Передає УНН із посиланням на European Space Agency (ESA).

Зонд Європейського космічного агентства Hera на шляху до астероїдів Дідімос і Діморфос пройшов поблизу Марса. Активувавши низку інструментів, HERA сфотографувала поверхню червоної планети, а також обличчя Деймоса, меншого і загадковішого з двох супутників Марса.

Довідково

Автоматична міжпланетна станція Hera стартувала 7 жовтня 2024 року. Ключова мета - подолати простір на шляху до першого астероїда, чия орбіта була змінена людською діяльністю. Збираючи дані зблизька про астероїд Діморфос, на який у 2022 році зіткнувся космічний зонд НАСА DART, Hera має допомоги зробити відхилення астероїдів "добре відомою і потенційно повторюваною технікою".

Проліт Hera повз Марс 12 березня був невід'ємною частиною фази далекого космічного круїзу. Рухаючись зі швидкістю 9 км/с відносно Марса, Hera змогла сфотографувати Деймос із відстані 1000 км, оглядаючи менш помітну протилежну сторону приливно-замкненого місяця з червоної планети.

Покритий пилом Деймос розміром 12,4 км насправді може бути залишком гігантського зіткнення з Марсом або захопленим астероїдом.

Наша команда з аналізу місії та динаміки польоту в ESOC у Німеччині виконала чудову роботу з планування гравітаційної допомоги. Особливо тому, що їх попросили точно налаштувати маневр, щоб наблизити Геру до Деймоса, що створило для них додаткову роботу!