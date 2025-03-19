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Американський апарат зробив приголомшливі знімки заходу Сонця з Місяця

Київ • УНН

 • 19574 перегляди

Апарат Blue Ghost зробив високочіткі зображення заходу Сонця з Місяця. В NASA сподіваються, що вони допоможуть розкрити таємницю дивного серпанку, який вперше спостерігали на Місяці в 1960-х.

Американський апарат зробив приголомшливі знімки заходу Сонця з Місяця

Приватний американський посадковий апарат Blue Ghost компанії Firefly Aerospace зробив приголомшливі високочіткі зображення заходу Сонця з Місяця. В Національному управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) сподіваються, що вони допоможуть розкрити таємницю дивного серпанку, який вперше спостерігали на Місяці в 1960-х роках, повідомляє УНН із посиланням на Science Alert.

Деталі

Зазначається, що посадковий модуль Blue Ghost приземлився 2 березня на північно-східній стороні Місяця, і працював до 16 березня, коли він вимкнувся з настанням місячної ночі. На одному з нових зображень видно Сонце, що світиться прямо над горизонтом, його гало має зелений відтінок.

Над ним маленька крапка позначає Венеру, тоді як яскраве відображення Землі виглядає майже таким же великим, як Сонце у верхній частині кадру. Інший вид показує призахідне сонце, купане в зеленому сяйві.

Нам потрібен час, щоб наукові спеціалісти перевірили всі зображення. Зокрема, вони перевірять, чи можна ідентифікувати "світіння горизонту" або механізм, який називається "підняття пилу"

- розповів заступник помічника адміністратора з досліджень Управління наукових місій NASA Джоел Кернс.

Вчені вважають, що частинки місячного пилу можуть стати електрично зарядженими через ультрафіолетове випромінювання Сонця, змушуючи їх левітувати над поверхнею. Це явище вперше було помічено зондами NASA Surveyor у 1960-х роках, а пізніше спостерігали астронавти місії "Аполлон".

"Рівень деталізації зображення може допомогти вченим уточнити моделі того, як світло розсіюється на поверхні Місяця", - йдеться у статті.

Нагадаємо

Нещодавно астрономи виявили 128 нових супутників, що обертаються навколо Сатурна. Це закріпило його лідерство у переліку планет Сонячної системи з найбільшою кількістю місяців.

NASA запустило у космос нові місії для дослідження Сонця і виникнення Всесвіту13.03.25, 01:53 • 11785 переглядiв

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